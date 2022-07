DJ Pilotengewerkschaft droht bei Lufthansa mit Streik

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa könnte dem Airline-Konzern und seinen Passagieren auch ein Ausstand der Piloten drohen. Da die Tarifverhandlungen stocken, hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen Streik aufgerufen, die noch bis Sonntag läuft, wie der Spiegel berichtet.

Im Tarifkonflikt hänge jetzt alles von den Angeboten des Lufthansa-Managements ab, sagte Marcel Gröls, der Verantwortliche für Tarifpolitik bei der VC, dem Magazin. Sollten die Angebote "ausbleiben, haben wir kaum eine andere Möglichkeit, als zu streiken". Die Gewerkschaft fordert für die Lufthansa-Piloten unter anderem für dieses Jahr 5,5 Prozent mehr Vergütung und danach einen automatischen Inflationsausgleich, sowie eine einheitliche Tarifstruktur für das gesamte Personal.

Eine Lufthansa-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der eintägige Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa ist am frühen Donnerstagmorgen zu Ende gegangen. Der Streik hatte am Mittwoch den Betrieb der Fluggesellschaft mitten in der Sommer-Reisezeit in großen Teilen zum Erliegen gebracht. Die Fluggesellschaft strich fast alle Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München, auch die Zubringerflüge der Lufthansa vom Hauptstadtflughafen BER nach Frankfurt und München wurden gestrichen. Die Lufthansa sprach von rund tausend abgesagten Flügen, betroffen waren den Angaben zufolge mehr als 130.000 Passagiere.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2022 04:17 ET (08:17 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.