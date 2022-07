Auch bei der Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) stand jetzt ein neues Quartalszahlenwerk auf dem Programm. Der Markt ist dabei sehr pessimistisch an die Ausgangslage herangegangen. Kalkuliert worden ist mit einem Umsatzrückgang. Schockschwere Not! Und das bei einer Growth-Story? Selbst Peers im Social-Media-Segment kämpften zuletzt insbesondere mit einem schwächeren Werbegeschäft. All das findet sich auch im Zahlenwerk von Meta Platforms wieder. Aber seien wir ehrlich: Das ist verkraftbar, wenn ...

