NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf 'Neutral' mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Fokus der Anleger richte sich nun zunehmend auf den Kapitalmarkttag der Fondsgesellschaft Anfang Dezember, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dort dürften mögliche Wachstumschancen wie etwa digitale Anlagen oder Währungen im Mittelpunkt stehen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

