Munich Re: Versicherte Katastrophenschäden auf stabilem Niveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Naturkatastrophen haben im ersten Halbjahr deutlich weniger Gesamtschäden angerichtet als im Vorjahr. Wie aus der Naturkatastrophenbilanz des Rückversicherers Munich Re hervorgeht, sanken die Schäden auf rund 65 Milliarden US-Dollar von 105 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Summe der versicherten Schäden - etwa aus Überschwemmungen, Schwergewittern und Stürmen - blieb mit rund 34 Milliarden US-Dollar aber im Rahmen der vergangenen Jahre.

Für den Chef-Klimatologen der Munich Re, Ernst Rauch, zeigen sich in der Unwetterentwicklung die Auswirkungen des Klimawandels. "Es sind zwar alles einzelne Ereignisse mit unterschiedlichen Auslösern, aber in der Gesamtschau wird ziemlich deutlich: Die Macht des Klimawandels wird immer offensichtlicher", sagte Rauch laut Mitteilung. "Der Weltklimarat hat zuletzt noch deutlicher als bislang diagnostiziert, dass Wetterkatastrophen wie Hitzewellen, Starkniederschläge oder Dürren auf einer wärmeren Erde häufiger zu erwarten sind und an Intensität zunehmen."

Sichtbar wird dies in den aktuellen Hitzewellen in Europa, auch wenn diese die Versicherungswirtschaft unmittelbar kaum belasten werden. "In der Summe ist es Stand heute nicht zu erwarten, dass die Hitzewelle mit der Dürre und ihren Sekundärfolgen ein auffälliges Versicherungsereignis wird", ergänzte Klimatologe Rauch im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Es sei kein flächendeckendes Extremereignis. Zwar habe es Rekordtemperaturen gegeben und große Waldbrände, aber das sei für die Munich Re als Risikoträger nicht wirklich neu.

Was allerdings aufmerken lasse, sei die Entwicklung in Großbritannien. "In Großbritannien 40 Grad zu erreichen und zu überschreiten, da kann man schon ein Ausrufezeichen dahinter setzen", sagte Rauch.

Hurrikan-Saison könnte schlimmer werden als im Vorjahr

Teuer für die Versicherer könnte es im zweiten Halbjahr dagegen in Nordamerika werden. Dort wird mit mehr Hurrikanen als im Vorjahr gerechnet. Dabei ist jedoch nicht nur die Anzahl ausschlaggebend für die zu erwartenden Schäden. "Wir müssen davon ausgehen, dass das Schadensrisiko durch Hurrikane steigt", gibt Rauch zu bedenken. "Die Stürme werden insgesamt stärker und niederschlagsreicher. Zudem werden sie stationärer, also bewegen sich langsamer fort, so dass mehr Niederschlag an einem Ort herunterkommt. So kommen mehrere Schaden verstärkende Faktoren zusammen."

Im Pazifik herrschen derzeit sogenannte "La-Nina-Bedingungen", die die Entstehung von Hurrikanen im Nordatlantik begünstigen. Munich Re rechnet mit 18 tropischen Stürmen, plus oder minus 2. Davon werden im Mittelpunkt der Prognosespanne 8 Hurrikane und 4 schwere Hurrikane erwartet.

Die USA waren es auch, auf die im ersten Halbjahr laut Katastrophenbericht mit 19 Milliarden US-Dollar mehr als die Hälfte der versicherten Schäden entfiel. Das war vor allem schweren Gewittern und Tornados geschuldet. Schwergewitter verursachten für die Versicherungswirtschaft Belastungen von 17 Milliarden Dollar.

Fluten in Australien teuerste Einzelkatastrophe

Stärker als üblich war die Region Asien-Pazifik betroffen, etwa mit einem Erdbeben im März in Japan, welches für versicherte Schäden von 2,8 Milliarden Dollar sorgte. Die teuerste Katastrophe des ersten Halbjahres war aber die Flut in Australien, für die bislang 3,7 Milliarden Dollar an versicherten Schäden anfiel. Die größte humanitäre Katastrophe war mit rund 1.200 Todesopfern ein schweres Erdbeben in Afghanistan.

In Europa kamen zur Katastrophenbilanz im ersten Halbjahr noch schwere Stürme in Nordwesten und im nördlichen Mitteleuropa hinzu.

Frage nach einer besseren Datenverfügbarkeit

Munich-Re-Klimaloge Rauch spricht mit Blick auf den Klimawandel von einer veränderten Gefährdungssituation und sieht Handlungsbedarf. "Was wir derzeit nicht tun, und was tatsächlich eine grundsätzlich Frage ist, die über uns als Munich Re hinausgeht, ist die, ob Daten und Informationen der Versicherungswirtschaft über Wetterrisiken nicht der Gesellschaft in einem breiteren Kontext zur Verfügung gestellt werden sollten", sagte er zu Dow Jones Newswires.

In der Pflicht sieht er aber nicht die Munich Re allein, sondern alle Marktakteure. "Da wäre es sinnvoll, wenn es nicht nur eine Initiative der Munich Re wäre, sondern diese breit im Markt getragen würde, etwa über einen Verband wie den GDV."

