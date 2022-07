Bremen (ots) -Die MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen wird künftig von zwei Geschäftsführern geleitet. Heike Friedrichs, 51, die im Sommer 2021 zur MSP kam, ist jetzt neben Tim Greve, 60, ebenfalls Geschäftsführerin des Unternehmens. Tim Greve konzentriert sich vor allem auf das Business Development und die IT Services der MSP und ist Sprecher der Geschäftsführung. Heike Friedrichs verantwortet das Projektgeschäft und die Produktentwicklung. Damit führt die MSP ihre spezifischen Stärken in der Entwicklung und Betreuung datenbasierter IT-Systeme, der Durchführung komplexer Projekte und Produktentwicklung im Verlagsgeschäft in der Geschäftsführung zusammen. So sollen MSP-Kunden künftig bei der Digitalisierung noch besser unterstützt und begleitet werden.Heike Friedrichs war in den Jahren zuvor als IT-erfahrene Projekt- und Interimsmanagerin in unterschiedlichen Führungspositionen tätig - unter anderem mitverantwortlich für den Aufbau der Infrastruktur zur Vermarktung der digitalen Abonnements bei Axel Springer, außerdem als Leiterin Systemmanagement bei der Sales Impact GmbH & Co. KG in Hamburg sowie Abteilungsleiterin Sales & Logistics AS IT bei der Axel Springer SE. Seit Juli 2021 ist sie bei MSP als Leiterin des Bereichs "Entwicklung & Projekte" tätig."Ich freue mich sehr auf die Fortführung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Heike Friedrichs auf einer neuen Ebene. Wir ergänzen uns optimal und können so die Entwicklung der MSP in Zukunft noch stärker vorantreiben," sagt MSP-Geschäftsführer Tim Greve. Heike Friedrichs ergänzt: "Die Bestellung zur Geschäftsführerin ist für mich ein großartiger Vertrauensbeweis. Wir beide bilden ein sehr effizientes Geschäftsführungsteam, das die MSP voranbringen wird.""Die Gesellschafter sind sehr froh, dass die MSP über eine so kompetent und branchenerfahren besetzte Geschäftsführung verfügt. Das sichert die weitere Entwicklung dieses für die Verlagsszene bedeutsamen Dienstleisters und Beraters", erklärt Harold Grönke, Sprecher der Geschäftsführung der Nordwest Mediengruppe. "Heike Friedrichs hat große Implementierungsprojekte erfolgreich und effizient umgesetzt. Wir freuen uns, dass wir sie nun als Geschäftsführerin an das Unternehmen binden konnten", so David Koopmann, Vorstand Bremer Tageszeitungen AG.--------------------------------------------------------------------------------------Die MSP Medien-Systempartner GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen ist ein auf tagesaktuelle Medien spezialisierter, innovativer IT-Dienstleister. MSP unterstützt Medienunternehmen in Deutschland, der Schweiz und Österreich in der digitalen Transformation. Seit über 20 Jahren vertrauen mehr als 30 namhafte Zeitungsverlage auf die Medien-IT Kompetenz der MSP. Permanentes Lernen, frühzeitige Integration neuer Entwicklungen, coole Produkte und klarer Fokus auf pragmatische, zukunftsorientierte Lösungen bilden die Eckpfeiler der Beratung und Dienstleistungen. www.Medien-Systempartner.dePressekontakt:Tim Greve, Sprecher der MSP-Geschäftsführung,Tel. 0171/761 38 62, E-Mail: Tim.Greve@medien-systempartner.deOriginal-Content von: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131818/5283839