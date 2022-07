Die Takkt-Aktie ist seit Monaten ein Phänomen. Als ob es keinen Börsencrash geben würde - an dem Titel perlt jede Marktschwäche ab. Eine wesentliche Ursache dafür liegt im Aktionärskreis, denn entgegen zwischenzeitlicher Spekulationen um einen möglichen Ausstieg, hat die Franz Haniel & Cie. GmbH ihren Anteil an dem B2B-Versandhändler per Ende 2021 sogar um 9,2 ... The post Takkt: Ganz stabile Aktie appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...