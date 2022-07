DJ 2022 fällt der Erdüberlastungstag auf den 28. Juli.

BERLIN - Im Jahr 2022 fällt der Erdüberlastungstag auf den 28. Juli. Er markiert das Datum, an dem die Menschheit alle biologischen Ressourcen verbraucht hat, die die Erde reproduziert. Die Ressourcen, die die Erde in diesem Jahr reproduziert, sind seit dem 28. Juli erschöpft. Von nun an zapfen wir die Ressourcen an, die für 2023 vorgesehen waren. Im Zuge der sich verstärkenden Folgen des Klimawandels greifen Verbraucher weltweit zu nachhaltigeren Produkten. Der Handel, für mindestens 25 % der weltweiten Emissionen verantwortlich, verfolgt Strategien des grünen Wandels, um Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil zu machen und einen Beitrag zu einer lebenswerteren Welt zu leisten. Marktpioniere orientieren sich am Grundsatz "verantwortungsvolle Produktion, verantwortungsvoller Konsum" der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs).

Der türkische Handtuchhersteller Homelover hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Welt zu leisten. Dazu hat er das türkische Handtuch mit seiner 1.500 Jahre alten Geschichte neu interpretiert und modische Designs mit umweltfreundlichen Produktionsmethoden kombiniert. Mit Blick auf eine bessere Zukunft und unter Fortführung alter Traditionen transformiert Homelover sämtliche Geschäftsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit.

14.000 Tonnen weniger Wasserbedarf im ersten Halbjahr

Auf der Grundlage seiner 40-jährigen Erfahrung kündigt Homelover neue Produkte aus türkischer Baumwollproduktion an, die dank eines neuen Produktionsverfahrens nicht nur äußerst saugfähig, sondern auch langlebig und umweltfreundlich sind. Homelover hat in den ersten 5 Monaten des Jahres 2022 14.065 Tonnen Wasser und 70.860 Kubikmeter Erdgas eingespart.

Die Kombination von Nachhaltigkeit und Kundenerfahrung

Mit seinen GOTS-zertifizierten Handtüchern (Global Organic Textile Standard) aus 100 % biologischem Anbau bringt Homelover Komfort in den Alltag. Dabei bleibt das Unternehmen seinem Bewusstsein für Eleganz treu und kombiniert moderne Muster und Farben mit traditionellen Linien. Homelover bietet eine breite Produktpalette für Kunden mit verschiedensten Modepräferenzen und hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Produkte zu liefern, die dem Verantwortungsbewusstsein seiner Kunden gegenüber Natur und Umwelt entsprechen. Weitere Informationen: Huseyin OKSUZ - huseyin.oksuz@bursaligrubu.com

