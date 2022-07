Der Technologiesektor reagierte in Summe recht wohlwollend auf die gestrige (27.07.) Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed bzw. auf die begleitenden Kommentare. Mit dem Zinsschritt hatte man im Vorfeld gerechnet. Die begleitenden Kommentare schürten Optimismus. Die Erleichterung der Marktakteure schlug sich dann in den in breiter Front anziehenden Kursnotierungen der Tech-Aktien am gestrigen Mittwoch nieder. Neben der Fed dominierte die Flut ...

