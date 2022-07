Der eMobility-Spezialist The Mobility House bringt sein Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot in die USA: Im Rahmen einer Kooperation mit Endera wird die Software bereits bei zwei Flottenbetreibern in San Diego eingesetzt - jetzt soll das Angebot ausgebaut werden. US-Partner Endera entwickelt, vertreibt und wartet gewerbliche Elektrofahrzeuge und Ladestationen. Elektro-Shuttles von Endera ...

