Cupertino, CA (ots) -SugarCRM erhält den Award für seine KI-gesteuerte CRM-Plattform zum zweiten Mal in FolgeSugarCRM (https://www.sugarcrm.com/de/), innovativer Anbieter zeitbewusster CRM-Software, wurde im Rahmen der Sales and Marketing Technology Awards 2022 (https://www.bintelligence.com/sales-and-marketing-technology-awards) von der Business Intelligence Group als 'CRM Organization of the Year' ausgezeichnet. Bei den Awards werden Lösungen gewürdigt, die Unternehmen bei ihren täglichen Herausforderungen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit potenziellen und bestehenden Kunden unterstützen. Das ist bereits der zweite Sieg bei den Awards, nachdem SugarCRM im vergangenen Jahr mit dem Award für das 'Product of the Year' ausgezeichnet wurde.Dies ist die jüngste in einer Reihe von Auszeichnungen für SugarCRM. Zuvor erhielt das Unternehmen unter anderem den TMC CRM Excellence Award 2022 (https://www.sugarcrm.com/press-releases/2022-crm-excellence-award-second-consecutive-year/) (ebenfalls zum zweiten Mal in Folge) sowie Gold-Auszeichnungen für die 'Best New Product Version' für Lead Generation (2022) und Relationship Management (2021) bei den jährlichen Stevie American Business Awards.Sugar wurde außerdem in der Nucleus Research CRM Technology Value Matrix 2022 (https://www.sugarcrm.com/press-releases/sugarcrm-named-leader-2022-nucleus-research-matrix/) in den Leader Quadrant eingereiht und als Sieger in der prestigeträchtigen CRM Watchlist 2022 (https://www.sugarcrm.com/press-releases/winner-prestigious-2022-crm-watchlist/) ausgezeichnet - einer jährlichen Bewertung, die von Paul Greenberg, Präsident der 56 Group, LLC, durchgeführt wird."Der Gewinn dieses Awards betont unser Engagement, die Herausforderungen für Unternehmen zu minimieren, um hochwertige Kundenerlebnisse zu ermöglichen und das Wachstum unserer Kunden voranzutreiben", so Christian Wettre, Senior Vice President und General Manager, Sugar Platform, SugarCRM. "Die Vereinfachung der CRM-Komplexität hat für uns höchste Priorität, um Vertriebs-, Marketing- und Servicemitarbeiter zu unterstützen."Unternehmen sind in hohem Maße auf Vertriebs- und Marketingtechnologie angewiesen. In einer weltweiten Umfrage (https://www.sugarcrm.com/hd-cx/content/crm-impact-report/) von SugarCRM unter 1.600 Vertriebs- und Marketingleitern gaben jedoch 76 Prozent der Befragten an, dass ihre CRM-Plattform entweder zu komplex, nicht intuitiv beziehungsweise benutzerfreundlich ist oder nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.SugarCRM nutzt Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen (ML) und prädiktive Analysen, um die Arbeit von Vertrieb, Marketing und Kundenservice zu erleichtern. SugarCRM hat zudem erhebliche Investitionen getätigt, um SugarPredict (https://www.sugarcrm.com/platform-features/artificial-intelligence/) in sein gesamtes Plattformportfolio einzubinden und nimmt damit hinsichtlich vorkonfigurierter, sofort einsatzbereiter KI, eine Vorreiterrolle ein. Gleichzeitig ermöglichen die No-Code- und Low-Code-Tools sowie -Funktionen auch Anwendern ohne technische Vorkenntnisse die Nutzung der Plattform."Wir sind stolz darauf, SugarCRM für seine Innovation und sein Engagement sowohl für die Unternehmen, die ihre Technologie nutzen, als auch für die Endverbraucher auszuzeichnen", kommentiert Maria Jimenez, Chief Nominations Officer, Business Intelligence Group. "Für unsere Jury war eindeutig, dass die Bemühungen von SugarCRM die Art und Weise, wie wir in Zukunft mit Unternehmen in Verbindung treten, verbessern werden."Weitere Informationen zu KI-gestützten Lösungen für CRM und Marketing-Automatisierung sind hier (https://www.sugarcrm.com/de/platform-features/artificial-intelligence/) zu finden.Eine Demo-Version kann hier (https://www.sugarcrm.com/de/request-demo/) angefragt werden.Über SugarCRMDie Vertriebs-, Marketing- und Service-Software von SugarCRM stellt Daten in Echtzeit bereit und trifft präzise Vorhersagen zum Kundenverhalten. So wird es Unternehmen ermöglicht, eine umfassende High-Definition Customer Experience (HD-CX) zu bieten. Für mittelständische Unternehmen und alle, die Bedarf an einer CX-geleiteten Plattform haben, stellt SugarCRM alle relevanten Kundendaten bereit, um ein genaues Profil von Kunden zu erhalten, die Unternehmensleistung zu steigern, konkrete Vorhersagen zu treffen und somit den Customer Lifetime Value zu maximieren.Mehr als 4.500 Unternehmen in über 120 Ländern vertrauen auf SugarCRM, dessen Hauptsitz sich in Silicon Valley befindet. Das Unternehmen wird von der Private-Equity-Gesellschaft Accel-KKR unterstützt.Weitere Informationen unter www.sugarcrm.com/de