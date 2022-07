Pyramid Analytics erzielt einen perfekten Kundenempfehlungs-Score

Pyramid Analytics (Pyramid) wird in dem neuen Bericht Vendor Insights/BI: Pyramid Analyticsvon Dresner Advisory Services als führend im Bereich Business Intelligence (BI) eingestuft. Der Bericht analysiert die Performance von Pyramid in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens und charakterisiert den Kundenstamm des Unternehmens im Vergleich zur Gesamtstichprobe von 25 Anbietern. Hundert Prozent der vom Dresner-Analystenteam befragten Pyramid-Kunden würden Pyramid an Einkäufer in Unternehmen weiterempfehlen, die BI- und Augmented-Analytics-Lösungen prüfen. Das Unternehmen wurde als Overall Experience Leader (führender Anbieter in Bezug auf die übergeordnete Kundenerfahrung) im "Customer Experience"- und "Vendor Credibility"-Modell (Modell für Kundenerfahrung und Anbieterglaubwürdigkeit) positioniert.

Wichtige Punkte:

In allen Bewertungsbereichen erzielte Pyramid bessere Bewertungen als die Gesamtstichprobe, einschließlich einer perfekten Bewertung im Bereich Weiterempfehlung.

In Schlüsselbereichen wie Vertriebserfahrung, Qualität und Nutzen des Produkts und der Beratungsdienste schnitt Pyramid durchweg besser ab als die Gesamtstichprobe.

Sowohl im "Customer Experience"-Modell als auch im "Vendor Credibility"-Modell belegte Pyramid die Spitzenposition.

Laden Sie den Dresner-Bericht kostenlos herunter.

Vereinbaren Sie einen Demo-Termin für die Pyramid Decision Intelligence Platform.

Der Bericht enthält detailliertes Kundenfeedback, in dem Pyramid Analytics dafür gewürdigt wird, dass das Unternehmen eine komplette Plattform für Analysen und Entscheidungsintelligenz anbietet, die "extrem leistungsfähig, flexibel und einfach zu bedienen" ist und damit die Konkurrenz übertrifft." Der fokussierte "Vendor Insights"-Bericht enthält Daten und qualitatives Kundenfeedback zur Pyramid Decision Intelligence Platform, die für die Business-Intelligence-Marktstudie 2022 von Dresner Advisory Services gesammelt wurden.

Decision Intelligence ist die nächste Big-Data-Analytics-Innovation

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft unterscheidet Decision Intelligence von herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationsbarriere, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die zum Vorbereiten und Analysieren von Daten und zum Erstellen und Teilen von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengesteuerte Erkenntnisse, damit jeder schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Nur die Pyramid Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten sowie branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in einer privaten oder öffentlichen Cloud bereitgestellt, in andere Apps eingebettet oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Zitate

Omri Kohl, CEO und Mitbegründer von Pyramid Analytics: "Wir freuen uns sehr, dass der Dresner-Bericht Pyramid Analytics als führenden Anbieter im Bereich Business Intelligence ausweist und unsere Integrität, Glaubwürdigkeit und Erfahrung hervorhebt. Und das Beste ist, dass 100 Prozent unserer befragten Kunden die Pyramid Decision Intelligence Platform weiterempfehlen. Die Dresner-Berichte genießen großen Einfluss und sind eine zuverlässige Quelle für die Bewertung der Branchenperformance. Dies zeigt, dass Entscheidungsintelligenz und Pyramid die nächste Generation von BI und Analytik darstellt, die Komplexität überwindet und Business Intelligence und Analytik in einer schnellen, effizienten und einfach zu bedienenden Plattform vereint.

"Wir waren begeistert von der positiven Resonanz, die unsere Plattform für Entscheidungsintelligenz von unseren Kunden erhalten hat. Sie haben unseren ausgezeichneten Kundenservice, die technische Unterstützung und unseren Willen, unsere Kunden zum Erfolg zu führen, hervorgehoben. Wir freuen uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen, weiter zu wachsen und mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, was mit Entscheidungsintelligenz alles möglich ist."

Howard Dresner Gründer und Chief Research Officer, Dresner Advisory Services: "Wir möchten Pyramid Analytics zum Erfolg im diesjährigen Bericht gratulieren. Pyramid Analytics hat bei vielen der wichtigsten Bewertungskriterien, die Kunden bei der Bewertung ihrer BI-Anbieter heranziehen, eine starke Performance gezeigt. In einem wettbewerbsintensiven Markt hat unsere Untersuchung gezeigt, dass Pyramid ein vertrauenswürdiger, führender Anbieter ist. Der Bereich Business Intelligence entwickelt sich rasant weiter, und die Kunden benötigen Produkte und Dienstleistungen, die schnellere und detailliertere Erkenntnisse liefern als je zuvor."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Plattform für Entscheidungsintelligenz liefert Erkenntnisse, mit denen jeder schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen kann. Die Pyramid Decision Intelligence Platform bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Pyramid-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation vorangetrieben werden. Die Pyramid Platform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005260/de/

Contacts:

UK

Susie Evershed

Resonance

+44 7966 145092

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

US

Heather Racicot

Resonance

+1 360-632-5616

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt

Vice President globale Unternehmenskommunikation, Pyramid Analytics

617.687.3371

chas.kielt@pyramidanalytics.com