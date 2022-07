(shareribs.com) London 28.07.2022 - Die US-Rohölbestände sind in der vergangenen Woche zurückgegangen, die Förderung stieg jedoch wieder an. Die gestrige Zinserhöhung in den USA verlief wie erwartet, die Notenbank sind jedoch vorsichtig. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 4,5 Mio. auf 422,1 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...