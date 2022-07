Bad Homburg (ots) -- Bridgestone und seine weltweit bewährte Flottenmanagementlösung Webfleet präsentieren auf der IAA Transportation 2022 ihr gemeinsames Portfolio an Premiumreifen, reifenzentrierten Technologien und fortschrittlichen Mobilitätslösungen.- Bridgestone wird Fleetcare vorstellen, seine neue integrierte Reifen- und Flottenmanagementlösung, sowie sein umfassendes Premiumangebot, das Fuhrparks ein Maximum an Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit bietet.- Auf der Messe wird Bridgestone weitere neue Produkte ankündigen.Bridgestone und seine weltweit bewährte Flottenmanagementlösung Webfleet werden auf der IAA Transportation 2022 ihr vielfältiges Portfolio an Premiumreifen, reifenzentrierten Technologien und fortschrittlichen Mobilitätslösungen vorstellen, die die Effizienz, Nachhaltigkeit und den Komfort von Flotten optimieren.Bridgestone und Webfleet teilen die Vision, die Welt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft der Mobilität zu bewegen. Die IAA Transportation 2022, die vom 19. bis 25. September in Hannover stattfindet, bietet Flotten eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die leistungsstarken Produkte und datengesteuerten Mobilitätslösungen von Bridgestone und Webfleet zu erfahren.IAA-Teilnehmer - ob Flotten, Erstausrüster oder Technologieführer - finden auf dem Bridgestone Stand die neuesten Reifeninnovationen, fortschrittliche Mobilitätslösungen und integrierte Flottenmanagementlösungen. Dazu gehört auch das Premium-Reifenportfolio von Bridgestone für Fuhrparks:- Bridgestone Ecopia H002 - ermöglicht es Flotten im Fernverkehr, die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren und auch bei anspruchsvollen Witterungsbedingungen optimal gerüstet zu sein. Neben herausragender Kraftstoffeffizienz und Traktion auf nasser Fahrbahn bietet der Reifen eine Reduzierung der CO2-Emissionen und die Möglichkeit zum ganzjährigen Einsatz.[1]- Bridgestone Duravis R002 - entwickelt, um Fuhrparks dabei zu unterstützen, ihre Gesamtbetriebskosten sowie die Kosten pro Kilometer durch optimierte Verschleißleistung und Kraftstoffeffizienz deutlich zu reduzieren.[2]- Bridgestone U-AP 002 - ein kraftstoff- und energiesparender Reifen für Stadtbusse mit hoher Laufleistung, der die nachhaltige und effiziente Mobilität in der Stadt fördert, indem er die CO2-Emissionen und die Gesamtbetriebskosten (auch für E-Fahrzeuge) reduziert.[3]- Bandag - als ein weltweit führender Anbieter von Runderneuerungslösungen wird das zu Bridgestone gehörende Unternehmen Bandag einige seiner wichtigsten Produkte vorstellen, darunter:- Bandag Regionals 002 - Reifen mit erhöhter Verschleißleistung, minimierten Kilometerkosten, optimierter Kraftstoffeffizienz und ganzjähriger Sicherheit - ohne Kompromisse einzugehen.- Bandag U-AP 002 - ein Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in der Stadt, mit ausgezeichneter Kilometerleistung, wintertauglich und kompatibel mit allen Antriebsarten (einschließlich Elektrofahrzeugen).Darüber hinaus wird Bridgestone auf der Messe auch neue Produkte ankündigen.Fleetcare - eine integrierte Reifen- und FlottenmanagementlösungNeben seinem Premium-Reifenportfolio wird Bridgestone auch Fleetcare vorstellen. Fleetcare ist eine neue integrierte Reifen- und Flottenmanagementlösung, die Fuhrparks dank des Komplettpakets eines zentralen Mobilitätspartners mehr Effizienz und geringere Betriebskosten bietet.Fleetcare kombiniert die Premiumreifen und Reifenmanagementlösungen von Bridgestone mit der Flottenmanagementlösung Webfleet, um Fuhrparks dabei zu unterstützen, ihr Geschäft voranzutreiben. Mithilfe bewährter Technologien kann Fleetcare an die individuellen Bedürfnisse jeder Flotte angepasst werden. Ziel ist es unter anderem, die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Zeit einzusparen. Gleichzeitig soll die Sicherheit maximiert und ein Beitrag im Bereich Nachhaltigkeit geleistet werden.Als Teil seines Fleetcare Angebots wird Bridgestone auf der Messe auch seine neue Spezial- und Standardlösung für kleine und mittelgroße Lkw- und Busse, gewerbliche Transporter und Pkw-Flotten vorstellen.Mit neuen Lösungen wie Fleetcare unterstützt Bridgestone als zuverlässiger Partner Flotten bei der Bewältigung der komplexen Anforderungen ihres Betriebs. Zusätzlich bietet das Unternehmen viele Mobilitätslösungen, die eine wachsende Flotte zur Steigerung der Effektivität einsetzen kann.Fortschrittliche und integrierte MobilitätslösungenEs wird eine Reihe weiterer fortschrittlicher Mobilitätslösungen präsentiert, darunter:- Fuelcare - eine leistungsstarke Lösung zur Optimierung der wichtigsten Aspekte des Fuhrparkbetriebs, die sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirken. Dazu gehört die datengesteuerte Reifenkonfiguration für jedes Fahrzeug, die Überwachung des Fahrstils, die Reduzierung der Kilometerleistung dank professioneller Navigation sowie die detaillierte Kraftstoffüberwachung und -analyse.- Trailercare -eine Komplettlösung für die Verwaltung von Anhängern auf der Grundlage des Kilometerstandes mit GPS-Position und Bewegungsstatus sowie Sofortwarnungen (Diebstahlprävention) und Wartungsbenachrichtigungen. Ebenso umfasst Trailercare Berichte über die Nutzung des Fahrzeugs, Reifenmanagement auf der Grundlage von Kilometerstand und Standort sowie die Möglichkeit, ein Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) für Anhänger hinzuzufügen.- Und viele weitere digitalisierte, vernetzte und vorausschauende Lösungen für die Reifenwartung auf der Grundlage von Telematikdaten, einschließlich RFID-gestützter Reifeninspektionen. Ebenso gehören Reifenwechsel und -wartung beruhend auf der Fahrzeugnutzung und des voraussichtlichen Verschleißes, effiziente Reifenwartung durch Analyse des Fahrzeugstandorts sowie genauere Überwachung der Reifenleistung und frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme dazu.Webfleet wird auf der Messe auch seine innovativen Lösungen für das Flottenmanagement vorstellen, darunter:- Webfleet TPMS -prüft Reifendruck und -temperatur in Echtzeit. Mit dem vorausschauenden Reifenmanagement werden Probleme erkannt, bevor sie zu kostspieligen Reparaturen oder Ausfallzeiten führen. Dies hilft, die Betriebskosten sowie die Umweltbelastung zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu verbessern.- Webfleet Video - kombiniert Dashcam-Aufnahmen mit Fahrdaten, um den vollständigen Kontext von Verkehrsunfällen in Echtzeit zu liefern. Die KI-Technologie identifiziert automatisch riskantes Verhalten und benachrichtigt den Fahrer, damit er gefährliche Situationen vermeiden kann.- Webfleet Tachograph Manager -die zuverlässige Komplettlösung zum Herunterladen, Analysieren und Archivieren der Fahrtenschreiberdaten.- Webfleet Vehicle Check -digitalisiert die täglichen Inspektionen der Fahrer. Die mobile App minimiert den Aufwand und optimiert den Prozess vorschriftsgemäß zu agieren, sodass schnell gehandelt werden kann, um Fahrzeugmängel zu beheben und den Gesamtbetrieb sicherer zu machen.- Webfleet Work App -unterstützt Fahrer bei in ihrem Arbeitsalltag und bietet Zugang zu professioneller Navigation.Webfleet bietet Flottenkunden die datengesteuerten Einblicke und Werkzeuge, um ihre Flotten- und Mobilitätsleistung zu verbessern und die neuen Möglichkeiten der vernetzten Welt zu nutzen. Mit den Produkten und Lösungen von Webfleet können Nutzer Maßnahmen ergreifen, um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen, auf Elektroantrieb umzustellen, die Produktivität zu steigern bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorschriften und vieles mehr."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Bridgestone an der IAA Transportation 2022 teilzunehmen, wo wir zeigen werden, was Webfleet am besten kann: Unternehmen in die Lage versetzen, die Leistung ihrer Flotte zu optimieren und Lkw auf der Straße zu halten", sagt Taco van der Leij, Vice President Europe Webfleet. "Wir sind stolz darauf, qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten zu können, und heißen Flotten jeder Größe willkommen, um selbst herauszufinden, wie viel sie mit unseren fortschrittlichen Lösungen erreichen können. Seit seiner Gründung 1999 in Leipzig war und ist Webfleet ein Kernprodukt und führend in der deutschen Transportbranche. Wir sind stolz darauf, dass wir die IAA wieder als die Veranstaltung gewählt haben, auf der wir unsere neuesten Innovationen zeigen und vorstellen werden."Ein starkes Engagement für nachhaltige MobilitätslösungenAls Unternehmen für nachhaltige Lösungen und ein führender Partner für Flotten unterstützt Bridgestone mit seinem Portfolio an Premiumreifen, reifenzentrierten Technologien und fortschrittlichen Mobilitätslösungen wie Webfleet Unternehmen dabei, effizienter und nachhaltiger zu handeln.Dies ist ein Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit für Bridgestone im Fokus seiner Geschäftsaktivitäten steht und dass das Unternehmen bestrebt ist, zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beizutragen, indem es einen sozialen und kundenbezogenen Mehrwert schafft. Das Bridgestone E8 Commitment steht dabei im Mittelpunkt und besteht aus acht Leitbegriffen - Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment - die die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen leiten."Als weltweit führender Anbieter von Reifen und nachhaltigen Mobilitätslösungen freuen wir uns, nicht nur mit unserem Premium-Reifenportfolio, sondern auch mit Webfleet und unserem umfassenden Angebot an fortschrittlichen Mobilitätslösungen auf die IAA Transportation zurückzukehren", sagt Mark Tejedor, Vice President Commercial Replacement and OE bei Bridgestone EMIA. "Wir freuen uns auch darauf, Fleetcare der Welt zu präsentieren und wieder mit unseren Kunden und Partnern in Kontakt zu treten. Wir bei Bridgestone haben uns dazu verpflichtet, Flotten heute und morgen ein Maximum an Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit zu bieten, und alles, was wir auf der IAA Transportation 2022 präsentieren werden, wird dies widerspiegeln."Über Bridgestone in Europa, Russland, Nahost, Indien und Afrika:Bridgestone in Europa, Russland, Nahost, Indien und Afrika (Bridgestone EMIA) ist eine regionale strategische Geschäftseinheit der Bridgestone Corporation, einem weltweit führenden Anbieter für Reifen und nachhaltige Mobilitätslösungen. Mit Hauptsitz in Zaventem (Belgien) beschäftigt Bridgestone EMIA mehr als 20.000 Mitarbeiter:innen und ist in 40 Ländern der Region tätig.Bridgestone bietet ein umfassendes Produktportfolio an Premiumreifen, wegweisende Reifentechnologien und fortschrittlichen Mobilitätslösungen. Die Vision des Unternehmens ist es, einen sozialen und kundenorientierten Mehrwert zu schaffen. Das Bridgestone E8 Commitment beschreibt als globale Unternehmensverpflichtung die Werte, mit denen das Unternehmen seinen Beitrag für die Gesellschaft, seine Kunden und zukünftige Generationen leisten will. Das Engagement lässt sich durch acht Leitsätze definieren: Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment. Diese dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Besuchen Sie unser Mediencenter auf https://press.bridgestone-emia.com/de (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.bridgestone-emia.com%2Fde&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440332780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k%2BmwKg4zyaNhn0hqzDiHt1fsm7bmz7%2FZvg6j9RpPDdY%3D&reserved=0).Weitere Informationen finden Sie auf bridgestone.de sowie auf Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBridgestoneDeutschland&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440332780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FRxmIv99SX2PVEGEviKdnkJz%2F%2BTVLDyKT6sdq0JV8v4%3D&reserved=0), Instagram (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbridgestoneeurope%2F&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440332780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=74N5WYWBUhsjNexRRiKD3jWyEEjrWlj6B8x060S2QLw%3D&reserved=0), YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fbridgestone&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440332780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dbD0sfFIpTUP3wlGymfoIdNIZzW30qo9NgIdJhbaSrU%3D&reserved=0), Twitter (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBridgestoneemea&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440332780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zt5JO6tCp0PZwy9WXO7EyLQfk%2BKxHbo3XQVpt2DMInM%3D&reserved=0) und LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbridgestoneemea%2F&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440332780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XiNOC1TSlBCMhmsVbkGamL6qFDZaoDZUjHiz%2FBriJEA%3D&reserved=0)Über Webfleet:Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @WebfleetNews (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWebfleetNews&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440489023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KvKn7gFUF8gHkiFwtQqTqdbuoO1Ux5tNOPpO3PDcaMg%3D&reserved=0).Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emia.com (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbridgestone-emia.com%2F&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440489023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OqWzkjtoQ2zVO%2BlXKtVSNLIH%2FoSEYN1vbfDlOeTy7%2Bk%3D&reserved=0) und im Bridgestone Newsroom (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.bridgestone-emia.com%2F&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440489023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TFVhF997oYBnotc8uYqYGAsVIav7zjZ7eWRw8KadHl8%3D&reserved=0).[1] Siehe die Fußnoten in: Der neue Bridgestone Ecopia H002 hilft Fuhrparks bei der Senkung ihrer Gesamtbetriebskosten, selbst unter schwierigen Bedingungen (bridgestone-emia.com) (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.bridgestone-emia.com%2Fnew-bridgestone-ecopia-h002-to-help-fleets-lower-their-total-cost-of-ownership-even-in-challenging-conditions%2F&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440489023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6S3vaCSc5rNsTFygv8UN1BY6Z%2BCyffdhlbvbH6hJnAg%3D&reserved=0)[2] Siehe die Fußnoten in: Der neue Duravis R002 von Bridgestone (bridgestone-emia.com) (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.bridgestone-emia.com%2Fder-neue-duravis-r002-von-bridgestone%2F&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440489023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FclU9R0HrEuf7mFI8Itb5Ag2SHec2E2fDMYmh8iDGPg%3D&reserved=0)[3] Siehe die Fußnoten in: Bridgestone führt kraftstoffsparenden Busreifen U-AP 002 ein (bridgestone-emia.com) (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.bridgestone-emia.com%2Fbridgestone-fuhrt-kraftstoffsparenden-busreifen-u-ap-002-ein%2F&data=05%7C01%7CPresse2%40bridgestone.eu%7C916cdfa77ccb4fb0b3af08da7076677b%7Ca1fdea5632014d009b76661338850557%7C0%7C0%7C637945951440489023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DvOHSZHjDhGIj6fhr%2FrqFk4X4E164Cu8X0WDCb4H7HM%3D&reserved=0)Pressekontakt:Pressekontakt Bridgestone:Kester Grondeykester.grondey@bridgestone.euAgenturkontakt P.U.N.K.T. PR:Benjamin Kolthoffbenjamin.kolthoff@bridgestone.euOriginal-Content von: Bridgestone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126373/5283964