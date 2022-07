NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kapitalausstattung des Versicherers dürfte sich zwar bei einer zusätzlichen Ausweitung der Risikoaufschläge italienischer Staatsanleihen als widerstandsfähig erweisen, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings spüre der Konzern weiterhin Gegenwind, wie etwa den Inflationsdruck im Privatkundengeschäft mit Sach- und Unfallversicherungen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 17:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0000062072

GENERALI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de