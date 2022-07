HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 63 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bremssystem-Spezialist für Lkw und Züge habe mit den vorläufigen Zahlen seinen Margenausblick gekappt, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe an der Seitenlinie und habe bereits erwartet, dass die Zielerreichung fraglich sei. Dennoch sei er über das Ausmaß überrascht./ck/ajx



