NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Sell" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das gesenkte operative Ergebnisziel für 2022 decke sich mit seiner Einschätzung des Preis-Kosten-Trends, schrieb Analyst Pierre de Fraguier am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Auch wenn die Markterwartungen bereits einen Rückschlag einkalkuliert hätten, sieht der Experte weitere Korrekturrisiken. Heidelbergcement sei stark abhängig von Energiepreisen in Europa bei schrumpfenden Neubauzahlen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de