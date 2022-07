HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Indus Holding von 28 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne zur Vorlage der Quartalszahlen am 10. August mit einem soliden Zahlenwerk der Beteiligungsgesellschaft, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Eintrübung sollte aber mit einer zeitlichen Verzögerung kommen. Das operative Jahresergebnisziel erscheine herausfordernd./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 08:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 08:37 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006200108

