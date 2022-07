Für die PayPal-Aktie interessierte sich in letzter Zeit kaum noch jemand, nachdem diese bereits Ende vergangenen Jahres eine beispiellose Talfahrt aufs Parkett legte. Die vielen Krisen im laufenden Jahr haben die Situation nur noch verschlimmert und so war von einer Erholung lange Zeit nichts zu spüren.Umso überraschter dürften viele geweden sein, als die Aktie von PayPal (US70450Y1038) am Mittwoch spontan um 11,2 Prozent auf 84,61 Euro in die Höhe schoss und damit ihren höchsten Schlusskurs seit Mai erreichte. Die insgesamt dezent bessere Stimmung an ...

