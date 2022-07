Dank der hohen Spritpreise hat der Ölkonzern Shell im zweiten Quartal ein Rekordergebnis erzielt. Neben einer Quartalsdividende sollen die Aktionäre auch in Form eines weiteren Aktienrückkaufprogramms von dem hohen Gewinn profitieren. Bei den Anlegern kommt dies am Donnerstagnachmittag gut an: Die Shell-Aktie zieht deutlich an und markiert dabei ein Kaufsignal.Im zweiten Quartal fuhr Shell einen bereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...