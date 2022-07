Houston (ots/PRNewswire) -LyondellBasell hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer Netto-Null-Emission von Treibhausgasen (THG) gemacht hat. Das Unternehmen unterzeichnete zwei weitere langfristige Stromabnahmeverträge mit Buckeye Partners über insgesamt 165 Megawatt (MW), die von den im Bau befindlichen Solarparks von Buckeye in Nordtexas bezogen werden sollen. Diese Ankündigung ist ein weiteres Beispiel für die Fortschritte, die LyondellBasell auf dem Weg zu seinem Ziel für 2030 macht, mindestens die Hälfte, d. h. etwa fünf Millionen Megawattstunden (MWh) pro Jahr, seines derzeitigen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.Diese Vereinbarung ist der vierte Stromabnahmevertrag für erneuerbare Energien für LyondellBasell und kommt nur einen Monat, nachdem das Unternehmen entsprechende Verträge mit ENGIE Nordamerika für 100 MW und Buckeye für 116 MW angekündigt hat. Diese vier Vereinbarungen umfassen insgesamt 381 MW an erneuerbarer Energie, die voraussichtlich jährlich etwa 1.037.000 Megawattstunden (MWh) sauberen Strom erzeugen werden. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von über 96.000 amerikanischen Haushalten."Unser Ziel ist es, die Lebensqualität und die Umwelt kontinuierlich zu verbessern", sagte Peter Vanacker, CEO von LyondellBasell. "Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf unserem Weg hin zu einer Netto-Null-Emission bis zum Jahr 2050. Durch ihren Einsatz in der Produktion von Windkraftanlagen, Solarmodulen und Elektrofahrzeugen sind unsere Produkte entscheidend für die Energiewende. Die Ausweitung unserer Investitionen in Wind- und Solarenergie trägt dazu bei, die Emissionen zu reduzieren, die mit der Herstellung der lebenswichtigen Produkte verbunden sind, die erneuerbare Energien ermöglichen."Die Solarprojekte Crown und Sol von BuckeyeDie Solarprojekte Crown und Sol von Buckeye befinden sich in Falls County, Texas, an benachbarten Standorten und werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Die Laufzeiten der Stromabnahmeverträge mit LyondellBasell betragen jeweils 15 Jahre. Die Projekte werden schätzungsweise über 400.000 MWh sauberen Strom pro Jahr für LyondellBasell erzeugen, was 152.000 Tonnen Kohlendioxid oder dem jährlichen Stromverbrauch von fast 37.000 durchschnittlichen amerikanischen Haushalten entspricht.Die Dekarbonisierung der Stromversorgung durch den Kauf von erneuerbarem Strom ist wichtig, um die Ziele von LyondellBasell für das Jahr 2030 zu erreichen. Es wird geschätzt, dass die Zielvorgabe für erneuerbare Energiequellen jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen aus dem Scope 2 des Unternehmens reduzieren wird.Informationen zu LyondellBasellAls führendes Unternehmen in der globalen chemischen Industrie strebt LyondellBasell jeden Tag danach, das sicherste, am besten geführte und am meisten geschätzte Unternehmen in unserer Branche zu sein. Die Produkte, Materialien und Technologien des Unternehmens tragen in mehr als 100 internationalen Märkten zu nachhaltigen Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Zugang zu sauberem Wasser, Gesundheitsfürsorge und Kraftstoffeffizienz bei. LyondellBasell legt großen Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung und fördert das Gute mit Schwerpunkt auf unserem Planeten, den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unserer zukünftigen Belegschaft. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine erstklassige Technologie und seine Kundenorientierung. LyondellBasell hat seine Ambitionen und Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz verstärkt, um die globalen Herausforderungen der Kunststoffabfälle und der Dekarbonisierung anzugehen. Im Jahr 2022 wurde LyondellBasell zum fünften Mal in Folge vom FORTUNE Magazine als eines der "World's Most Admired Companies" ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn.Zukunftsgerichtete AussagenDie Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen des Managements von LyondellBasell, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als vernünftig erachtet werden und erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. In dieser Aussendung sollen die Begriffe "schätzen", "glauben", "fortfahren", "könnten", "beabsichtigen", "können", "planen", "möglicherweise", "vorhersagen", "sollten", "werden", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen derartige identifizierende Wörter beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, was unter anderem von folgenden Faktoren abhängt: der Verfügbarkeit, den Kosten und der Preisvolatilität von Versorgungsunternehmen; unserer Fähigkeit, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Emissionen zu reduzieren und innerhalb der in unseren Zielen festgelegten Zeitspanne Netto-Null-Emissionen zu erreichen; unserer Fähigkeit, Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen; und dem erfolgreichen Bau und Betrieb der in dieser Mitteilung beschriebenen Projekte. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, das unter www.LyondellBasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingesehen werden kann. Es kann nicht garantiert werden, dass die Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse der zukunftsgerichteten Aussagen eintreten, oder, falls irgendwelche davon eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe und beruhen auf Schätzungen und Meinungen des Managements von LyondellBasell zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. LyondellBasell übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867009/LYB_Buckeye_Partners_Project.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1867010/LYB_Buckeye_Partners_Project2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpgPressekontakt:LyondellBasell Media Line,Telefon: +1 713 309 7575,E-Mail: mediarelations@lyondellbasell.comOriginal-Content von: LyondellBasell Industries, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148080/5284203