Der größte Spezialist für Dentaltechnik hatte in der Spitze einen Marktwert von rd. 30 Mrd. CHF erreicht. Bei aktuell 19 Mrd. CHF beginnt sich das Ganze zu rechnen. Man wächst kontinuierlich in der Größenordnung von 9 bis 10 % pro Jahr beim Umsatz. Ein Übernahmeangebot gilt als ausgeschlossen. Infrage kämen ohnehin nur Amerikaner, aber die Familie Straumann bleibt dabei.Der Tiefstkurs lag bei 98 CHF, aktuell 122 CHF. Damit ist das Comeback auch aus technischer Sicht gut erkennbar. Wir springen auf. Der Markt ist relativ eng, weil der Freefloat sehr begrenzt ist, wofür es keine genaue Statistik gibt.