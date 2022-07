Der Labortechnik-Spezialist liegt seit einigen Wochen in unserem Portfolio und überraschte letzte Woche mit einem guten Q2-Zahlenwerk. Der Umsatz im ersten Halbjahr kletterte um 27 % auf 2,06 Mrd. €, der (bereinigte) operative Gewinn (EBITDA) um rd. 26 % auf 697,5 Mio. €. Die Nachfrage aus der Biotech- und Pharmabranche ist robust, zudem läuft der Absatz bei Verbrauchsmaterialien für die Herstellung von Covid-19-Impfstoffen. Netto sprang das Konzernergebnis von 201,4 auf 371,5 Mio. €. Der Auftragseingang lag allerdings mit 2,17 Mrd. € leicht unter Vorjahresniveau, was angesichts des Corona-Schubs im Vorjahr dennoch eine starke Leistung ist. Berenberg erhöhte das Ziel für die Vorzüge von 497 auf 512 €, die Dt. Bank erhöhte auf 531 € mit Einstufung "Buy".Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 30.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ SAP weckt höhere Erwartungen++ PSI Software vor starken Jahren++ MEYER BURGER nimmt Fahrt aufBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info