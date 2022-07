NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DWS anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 25 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Tom Mills erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Fondsgesellschaft bis 2023. Derweil blieben die weiterhin im Raum stehenden "Greenwashing"-Vorwürfe ein Risiko. Sie könnten potenzielle Kunden abschrecken, bestehende Kunden davon abhalten, neue Mandate zu vergeben, und möglicherweise dazu führen, dass Kunden Gelder abziehen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 16:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

