Berlin - Bundesministerin Christine Lambrecht (SPD) hat entschieden, der Ukraine aus Beständen der Bundeswehr an die NATO ein Paket zur ABC-Abwehr zur Verfügung zu stellen. Das Paket umfasse Dekontaminationssysteme vom Typ HEP70 (Haupt-Entstrahlungs, -Entseuchungs, -Entgiftungs, -Entwesungs-Platz), teilte ihr Ministerium am Donnerstagnachmittag mit.



Dazu gehören sechs Fahrzeuge mit jeweils komplettem Dekontaminierungsaussattung mit zwei Tanks und inklusive eines "signifikanten Erstvorrats" an Dekontamininatiosmittel. "Mit dieser Unterstützung sind die ukrainischen Streitkräfte unmittelbar zur mobilen Dekontamination befähigt. Das Gesamtpaket hat einen Wert von über 860.000 Euro", hieß es. Die Abgabe dieses Materials schränke die Einsatzbereitschaft und Aufgabenerledigung der Bundeswehr absehbar nicht ein.



Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten am Gerät sei abgeschlossen.

