Dermatologisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) verstärkt klinische Studien in der EU aufgrund von robustem organischem Wachstum

Wie Innovaderm heute mitteilte, hat die strategische EU-Expansionsinitiative der CRO mit der Eröffnung von zwei wichtigen Zentren in Polen und Spanien einen bedeutenden Meilenstein erreicht.

Ab sofort können Biotechnologie- und Pharmaunternehmen mit dem Expertenteam der CRO in Europa offiziell Kooperationen aufnehmen, um klinische Studien zu Psoriasis, Akne, atopischer Dermatitis und anderen dermatologischen Anwendungsbereichen durchzuführen. Die Zusammenarbeit beinhaltet die strikte Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, die Anmeldung von Patienten und Patientinnen, die Auswahl von Prüfzentren, die klinische Überwachung und die Protokollerstellung.

"Bis heute haben wir mehr als 500 klinische Studien an 2.900 Standorten erfolgreich abgeschlossen", so Dave Selkirk, Chief Operating Officer bei Innovaderm. "Die Ergänzung von zwei Betriebszentren in Europa wird uns dabei helfen, einen weiteren Schritt zu unternehmen und die Entwicklung vielversprechender Therapien zu beschleunigen, die das Potenzial besitzen, das Leben von Patienten grundlegend zu verändern. Mit Blick auf die Zukunft wollen wir weiterhin Innovationen in der Forschung und die wachsende Zahl von Patienten mit Hauterkrankungen weltweit unterstützen."

"Es sind spannende Zeiten für Innovaderm", ergänzt Anne Marie Gaulin, Chief Business Officer. "Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sind spezialisiert auf Dermatologie und kennen alle Nuancen der regionalen und paneuropäischen Anforderungen. Mit seinem Netzwerk von Prüfzentren, seiner medizinischen Expertise und seinen etablierten KOL-Beziehungen ist das Team von Innovaderm in Europa gut aufgestellt, um seinen Kunden zu helfen, die nächste Generation der dermatologischen Therapien voranzutreiben."

Innovaderm gehört zu den führenden unabhängigen Full-Service-CROs im Bereich der Dermatologie mit Kapazitäten für klinische Studien in der frühen bis späten Entwicklungsphase für mehr als 30 Indikationen. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.

Innovaderm Research Inc.

Innovaderm Research Inc. ist eine weltweit tätige CRO mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen und Spezialisierung auf therapeutische Dermatologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und kooperiert mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen beim kollaborativen Management von klinischen Studien in der frühen bis späten Phase. Sein Ziel besteht darin, innovative Forschungsinitiativen zu unterstützen und neue Therapien für Patienten mit Hautkrankheiten bereitzustellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Kathy Giangaspero

Communications Specialist

Innovaderm Research Inc.

kgiangaspero@innovaderm.com