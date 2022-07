Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3179 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/80 geht es um nochmal die rekordhohe Verbund & ESG, Flughafen nach 11.000, weiters Pierer Mobility vs. VIG, Strabag vs. BWB und Salzburg vs. Liverpool. Da singe ich gerne You'll never walk alone. Erwähnt werden: - Bilder vom Red Bull Salzburg vs. Liverpool, Hannes Roither mir, dem neuen Chef und Sportler:innen: Mein Highlight sind die Headphones von Oumar Solet, die passen zum Style auch am Platz: https://www.photaq.com/page/index/4059 - Thomas Geierspichler zeigt mir stolz die Folge des ...

