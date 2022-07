Work and Travel: Mit dem richtigen Schutz unbeschwert Erfahrungen sammeln (djd). Ob Jobben in Australien, Freiwilligenarbeit in Chile oder ein Praktikum in Spanien: Mit Work and Travel können junge Menschen weltweit Erfahrungen sammeln. Nach den durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Jahren ist dies nun in vielen Ländern wieder möglich. Für den Traum vom Arbeiten im Ausland lohnt sich eine sorgfältige Organisation der Reise. Das schont die Nerven und spart im Notfall Geld und Ärger. Auslandskrankenversicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...