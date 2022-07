Mit einem deutlichen Kurssprung löst sich die Aktie von Uniper von den jüngsten Tiefs. Doch die zwischenzeitlich zweistelligen Gewinne sind am Nachmittag etwas zusammengeschmolzen, nachdem das Unternehmen mitteilte, den Quartalsbericht um zwei Wochen zu verschieben - dabei war der Schritt bereits geplant gewesen.Am 17. August gewährt Uniper nun Einblick in seine Zahlen. Bislang wollte der Versorger bereits in der kommenden Woche, am 2. August, die Bücher öffnen. Wegen des Rettungspakets der Bundesregierung ...

