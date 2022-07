Für die Shopify-Aktionäre war diese Woche bisher recht turbulent verlaufen. Der Konzern kündigte am Dienstag an, aufgrund des schwächelnden E-Commerce-Marktes zehn Prozent seiner Belegschaft zu entlassen (DER AKTIONÄR berichtete). Am Mittwoch folgten dann die eher schwach ausgefallenen Quartalszahlen. Das kanadische Unternehmen verfehlte diesmal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen. Shopify meldete ein Umsatzplus von 13 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar (erwartet: 1,33 Milliarden ...

