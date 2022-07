LYDNEY, Vereinigtes Königreich, July 28, 2022, ein auf modulare Stahlbrücken spezialisiertes Unternehmen der Acrow Group, gab heute bekannt, dass es neun seiner Compact 200-Brücken zur Verfügung stellen würde, um die nach den verheerenden Überschwemmungen in weiten Teilen Europas vom Juli 2021 unterbrochenen Verbindungen zwischen Ortschaften im Ahrtal wiederherzustellen.



Das extreme Unwetter verursachte im gesamten Tal enorme Schäden, wobei unzählige Straßen beschädigt oder zerstört wurden und über 60 Brücken einstürzten. Da ein rascher Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur in der Region dringend erforderlich ist, wurden Anfang August vier modulare Brücken von Mabey Bridge bestellt, um zerstörte Übergänge in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wiederherzustellen. Zwei der Brücken wurden von der Stadt und zwei von der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) bestellt. Sie wurden nur eine Woche später mit Komponenten aus dem Lagerbestand geliefert und vom THW in kürzester Zeit montiert und installiert. Bereits im September wurden die Brücken für den Verkehr geöffnet, eine für den Autoverkehr und drei für Fußgänger und Radfahrer.

Aufgrund des Erfolges der ersten Projekte wurde Mabey Bridge beauftragt, zur Unterstützung der anhaltenden Wiederaufbaubeanstrengungen in der Region fünf weitere Brücken zu liefern. Mitte September bestellte das THW drei Fahrzeugbrücken für die Orte Rech, Insul und Liers. Die Komponenten wurden drei Wochen später an die Baustellen geliefert, vom THW installiert und im November 2021 für den Verkehr freigegeben. Anfang Januar 2022 gab die Stadt Sinzig zwei Brücken für Fußgänger und Radfahrer in Auftrag. Eine dieser beiden Brücken wurde bereits installiert, die Fertigstellung der Installation der zweiten ist für Ende September vorgesehen.

Bei den neun gelieferten Konstruktionen handelt es sich um Compact 200-Brücken mit einer Länge von 36 bis 42 Metern, die entweder als dauerhafte Brücken oder langfristige Übergangslösungen für die nächsten Jahrzehnte dienen werden. Die Unegg GmbH, Partner von Mabey Bridge in Mitteleuropa, leistete dem THW bei jedem Projekt technische Unterstützung vor Ort. Einige der Brücken wurden mit dem Mabey SmartEdge-System ausgestattet, das aus anpassbaren, verzinkten Stahlverkleidungen besteht, die auf dem Brückendeck befestigt werden, um die Träger sicher zu verkleiden und eine ästhetisch ansprechende Alternative zu herkömmlichen Stahlträger- oder Gittergerüsten zu bieten.

Die modularen Stahlkonstruktionen von Mabey Bridge verwenden vorgefertigte Komponenten und können je nach Längen-, Breiten- und Lastanforderungen konfiguriert werden. Die Brücken von Mabey lassen sich problemlos aus dem Lager auch an entlegenste Orte liefern. Sie sind schnell einsatzbereit und werden von Hand oder mit leichtem Gerät errichtet, was sie zu einer idealen Wahl für temporäre oder permanente Notfalleinsätze macht.

Michael Treacy, CEO von Mabey Bridge, sagte:

"Mabey Bridge hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von Lösungen für den Wiederaufbau der Infrastruktur nach Naturkatastrophen. Wir sind entschlossen, Nationen in Notzeiten zu unterstützen und werden auch weiterhin unseren Beitrag zu diesen lebenswichtigen Projekten leisten, um neue Verbindungen zwischen den betroffenen Gemeinden zu schaffen."

Über Mabey Bridge

Mabey Bridge ist ein führender internationaler Anbieter von hochwertigen Lösungen für den Bau modularer Brücken. Wir haben uns auf die schnelle Herstellung von vorgefertigten modularen Stahlbrücken spezialisiert, um eine zeitnahe Errichtung von Brücken zu ermöglichen und die Verkehrsanbindung in städtischen und ländlichen Gebieten zu verbessern. Außerdem liefern wir Brückenlösungen für das Baugewerbe, die Öl- und Gasindustrie und den Bergbau sowie für spezielle militärische Anwendungen, humanitäre Notfälle und den Wiederaufbau nach Naturkatastrophen.

Mabey Bridge, ein Unternehmen der Acrow Group, hat seinen Sitz in Gloucestershire, Großbritannien, und hat bereits Modulbrücken in über 150 Länder geliefert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Sie bei Ihrem Projekt unterstützen können, besuchen Sie unsere Website www.mabeybridge.com.

