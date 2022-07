28. Juli 2022 - Vancouver, British Columbia - Trillion Energy International Inc. ("Trillion" oder das "Unternehmen") (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich, bekannt geben zu können, dass die vom Unternehmen unter Vertrag genommene Offshore-Jack-Up-Bohranlage "Uranus" mittlerweile von ihrem vorherigen Projekt entbunden wurde und nun für den Transport zum Gasfeld SASB für das geplante 7-Löcher-Bohrprogramm des Unternehmens vorbereitet wird.

Uranus ist eine auf langen Pfeilern ruhende, selbsttragende Auslegerbohranlage der Type Marathon Le Tourneau Klasse 116-C, mit der Bohrungen in einer Wassertiefe von maximal 100 Metern und einer Gesamttiefe von 7.600 Metern durchgeführt werden können. Inhaber und Betreiber von Uranus ist die Firma Grup Servicii Petroliere SA ("GSP"). Die Bohrinsel durchläuft derzeit das Zertifizierungsverfahren und wird routinemäßig gewartet, bevor sie im August zum Gasfeld SASB ausläuft. Die Zertifizierung umfasst die Inspektion und Wartung der Schiffsausrüstung, Bohrausrüstung, des Bohrturms und der Elektrik.

CEO Arthur Halleran meint dazu:

"Für uns von Trillion ist dies eine spannende Phase. Sobald der Zertifizierungsprozess abgeschlossen ist, wird Uranus überstellt und die Bohrungen können beginnen. Auf diesen Moment haben wir sehr lange gewartet; aber nun sind die guten Nachrichten zu Bohrergebnissen in greifbare Nähe gerückt."

Über das Unternehmen

Trillion Energy ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Firmenbüro: +1-778-819-1585

E-Mail: about:blank

Website: about:blank

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über das Datum, an dem die Aktien voraussichtlich an der CSE gehandelt werden, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung des Unternehmens wider, die auf den ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den von der Gesellschaft bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66879Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66879&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89624B1040Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89624B1040