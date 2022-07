Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -3,53% auf 106,7, davor 4 Tage im Plus (6,14% Zuwachs von 104,2 auf 110,6), SBO -0,19% auf 53,4, davor 4 Tage im Plus (5,52% Zuwachs von 50,7 auf 53,5), Österreichische Post +0,54% auf 27,75, davor 4 Tage im Minus (-2,47% Verlust von 28,3 auf 27,6), RBI -0,34% auf 11,56, davor 3 Tage im Plus (10,06% Zuwachs von 10,54 auf 11,6), Strabag -0,38% auf 39,75, davor 3 Tage im Plus (1,79% Zuwachs von 39,2 auf 39,9), Telekom Austria -1,63% auf 6,04, davor 3 Tage im Plus (2,33% Zuwachs von 6 auf 6,14), Addiko Bank -0,96% auf 10,35, davor 3 Tage im Plus (2,45% Zuwachs von 10,2 auf 10,45), Gurktaler AG Stamm 0% auf 20, davor 3 Tage ohne Veränderung , CA Immo +0,81% auf 31,15, davor 3 Tage im Minus (-2,52% Verlust von 31,7 auf 30,9), Cleen Energy 0% ...

