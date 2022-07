DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.652,20 +1,23% -15,03% Stoxx50 3.636,97 +0,73% -4,75% DAX 13.282,11 +0,88% -16,39% FTSE 7.345,25 -0,04% -0,49% CAC 6.339,21 +1,30% -11,38% DJIA 32.434,25 +0,74% -10,74% S&P-500 4.053,31 +0,74% -14,96% Nasdaq-Comp. 12.094,81 +0,52% -22,69% Nasdaq-100 12.649,02 +0,38% -22,49% Nikkei-225 27.815,48 +0,36% -3,39% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,46 +188 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 97,39 97,26 +0,1% 0,13 +36,1% Brent/ICE 107,59 106,62 +0,9% 0,97 +43,6% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 201,40 205,00 -1,9% -3,83 +240,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.750,98 1.734,14 +1,0% +16,84 -4,3% Silber (Spot) 19,82 19,18 +3,4% +0,65 -15,0% Platin (Spot) 888,45 890,10 -0,2% -1,65 -8,5% Kupfer-Future 3,48 3,43 +1,4% +0,05 -21,6% YTD zu Vortagsschluss

Der Ölpreis profitiert abermals von dem Rückgang der US-Ölvorräte, der am Mittwoch gemeldet worden war. Gold ist nach den schwachen US-Konjunkturdaten als sicherer Hafen gesucht und profitiert daneben noch von den gesunkenen Anleihezinsen.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Schwache Wirtschaftsdaten befeuern zwar Konjunktursorgen, wecken jedoch Hoffnungen, dass die US-Notenbank das Tempo ihre Zinserhöhungen drosseln könnte. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Quartal um 0,9 Prozent, während Volkswirte ein Wachstum von 0,3 Prozent prognostiziert hatten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der Vorwoche weniger stark zurück als erwartet, zudem wurde der Wert aus der Woche davor nach oben revidiert. Derweil geht die Bilanzsaison weiter. Honeywell (+3,3%) hat zwar einen Gewinnrückgang vermeldet, aber mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Auch Merck & Co (-1,8%) und Pfizer (-1,8%) haben die Erwartungen übertroffen. Allerdings gibt es Befürchtungen, dass die Gewinne der Branche leiden könnten, falls die staatliche KrankenversicherungMedicare die Genehmigung erhalten würde, die Medikamentenpreise mit den Herstellern selbst auszuhandeln. Mastercard (+1,5%) vermeldete einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Die Facebook-Mutter Meta (-5,9%) meldete erstmals überhaupt einen Umsatzrückgang auf Jahressicht; der Gewinn sackte deutlich ab. Auch der Ausblick enttäuschte. Qualcomm (-4,0%) hat ebenfalls einen eher verhaltenen Ausblick gegeben, allerdings den Gewinn im zurückliegenden Quartal überraschend deutlich gesteigert. Ford (+4,3%) meldete einen unerwartet kräftigen Anstieg von Umsatz und Gewinn. Die Aussicht auf das Zustandekommen des 369 Milliarden Dollar teuren Klimaschutz-Pakets der US-Regierung befeuert Solarwerte. Sunnova Energy springen um 27 Prozent, zusätzlich gestützt von den guten Zahlen des Unternehmens. First Solar verteuern sich um 16 Prozent und Sunpower um 16,7 Prozent.

Der als sicherer Hafen geltende Anleihemarkt erfährt regen Zulauf, was sich in sinkenden Renditen niederschlägt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Sorgen über zu starke künftige Zinsschritte der US-Notenbank wurden durch ein schwaches US-BIP abgemildert. Angesichts des aktuellen US-Wirtschaftsbooms sah man darin aber kein echtes Problem: In ganz Europa waren daher konjunkturnahe Branchen wie Bau, Rohstoffe und Autos gesucht. Dazu gab es eine Flut von Quartalszahlen zu verdauen. Die Daten zur deutschen Inflation belasteten nicht nachhaltig, auch wenn sich Hoffnungen zerschlugen, dass die Teuerung ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Eine Gewinnwarnung drückte den Kurs von Fresenius Medical Care (FMC) um 14,4 Prozent, die Aktien der Mutter Fresenius verloren im Sog über 8 Prozent. Bei Airbus (-2,9%) waren die Quartalszahlen durchwachsen ausgefallen. Negativ wurde jedoch die Senkung der angepeilten Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen aufgenommen. Beim französischen Versicherer Scor (-18,6%). sprach die Citigroup von einem signifikanten Verfehlen der Erwartungen. Gut kamen starke Daten aus dem Auto-Sektor von VW (+3,7%), Stellantis (+4,9%) und Traton (+3,2%) an. Die Aktien der Windanlagen-Hersteller (+14,2%) und Vestas (+15,8%) profitierten von der Hoffnung auf hohe Investitionen im Zuge des geplanten US-Klimapakets. Im Chip-Sektor hatte STMicro (+3,7%) starke Geschäftszahlen Quartal vorgelegt, auch der Umsatzausblick wurde erhöht. Auch bei Linde (+2,2%), Aixtron (+1,1%) und Wacker Chemie (+10,3%) ging es dank starker Geschäftszahlen und Ausblicke nach oben. Nestle gaben nach ihren Quartalsdaten 0,4 Prozent ab.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:51h Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0147 -0,5% 1,0209 1,0126 -10,8% EUR/JPY 136,56 -2,0% 138,35 138,32 +4,3% EUR/CHF 0,9717 -0,7% 0,9796 0,9753 -6,3% EUR/GBP 0,8374 -0,2% 0,8394 0,8421 -0,3% USD/JPY 134,57 -1,5% 135,51 136,60 +16,9% GBP/USD 1,2116 -0,3% 1,2164 1,2024 -10,5% USD/CNH (Offshore) 6,7523 +0,1% 6,7438 6,7691 +6,3% Bitcoin BTC/USD 23.901,27 +5,2% 23.151,18 20.837,45 -48,3% YTD zu Vortagesschluss

Der Dollar zeigt sich unverändert nach dem Rücksetzer, den er nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank verzeichnete. Die ING-Analysten sehen den Dollar, wenn auch mit höherer Volatilität, auf dem Weg nach oben, weil er nun empfindlicher auf Wirtschaftsdaten reagiere. Eine weltweite Konjunkturschwäche und geopolitische Risiken dürften den Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten stützen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag vom Kursfeuerwerk an der Wall Street wenig beeindruckt gezeigt. Zwar stiegen die Indizes fast durchweg, aber die Aufschläge fielen deutlich moderater aus. Unter den Börsen der Region blieb lediglich Hongkong zurück, allerdings reduzierte der HSI im Verlauf sein Minus auf zuletzt nur noch 0,1 Prozent im Späthandel. Weiter bremsten Immobilienaktien den Index, nachdem am Vortag Country Garden mit einer Kapitalerhöhung erneut ein Licht auf die Liquiditätsprobleme in dem Sektor geworfen hatte. Country Garden lagen zuletzt gut behauptet im Markt, China Vanke 0,6 und Longfor 1,6 Prozent im Minus. Gesucht waren in der gesamten Region Aktien aus dem Energiesektor nach dem jüngsten Ölpreisanstieg. Unter den Einzelwerten legte in Tokio die Aktie des Industrieroboterbauers Fanuc um 3,7 Prozent zu, nach einem besser als erwartet ausgefallenen Nettoergebnis im ersten Geschäftsquartal. Auch Shin-Etsu Chemical (+4,2%) schnitt mit den Geschäftszahlen besser ab als gedacht. Bei Mitsubishi Motors wurden die Quartalszahlen sogar mit einem Plus von fast 11 Prozent honoriert, während Central Japan Railway 0,5 Prozent einbüßten. Mitsubishi Electric (-5,7%) hatte die Gewinnerwartungen verfehlt. Toyota Motor (-2%) hatte für Juni im Jahresvergleich sinkende Absätze gemeldet. In Seoul ging es für das Schwergewicht Samsung Electronics nach über Erwarten ausgefallenen Geschäftszahlen nur um 0,2 Prozent nach oben. Hier hätten Sorgen vor einer Abschwächung der Nachfrage belastet, hieß es. Posco Chemical machten einen Satz um 17 Prozent, befeuert von einer Liefervereinbarung über Batterieteile mit General Motors.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

HELLA

Der Gesellschafterausschuss des Autozulieferers bekommt einen neuen Vorsitzenden. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der frühere BMW-Manager Wolfgang Ziebart von der Hauptversammlung am 30. September als unabhängiges Mitglied zunächst in das Gremium und im Nachgang zu dessen Vorsitzenden gewählt werden. Er wird das Amt von Carl-Peter Forster übernehmen, der sein Mandat per Ende September niederlegen wird.

ENEL

trennt sich von seinem Übertragungsgeschäft in Chile. Wie der Konzern mitteilte, verkauft er die börsennotierte Tochtergesellschaft für 1,35 Milliarden US-Dollar an Inversiones Grupo Saesa Ltda, Chiles zweitgrößten Stromnetzbetreiber.

IAG

will 12 optionale Bestellungen für die A320neo-Familie bei Airbus in Festbestellungen für A320neo und A321neo umwandeln.

ALTRIA

hat eine weitere Wertberichtigung seiner Beteiligung an dem E-Zigarettenhersteller Juul um 70 Prozent vorgenommen. Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA entschieden, dass Juul den US-Markt verlassen muss.

JETBLUE / SPIRIT AIRLINES

Der US-Billigflieger Spirit Airlines hat sich zu einer Übernahme durch Jetblue Airways bereiterklärt. Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie sich auf einen Deal im Volumen von 3,8 Milliarden US-Dollar geeinigt, womit die fünftgrößte Fluggesellschaft in den USA entsteht. Zuvor hatte Spirit Airlines seine zuvor geschlossene Vereinbarung über einen Zusammenschluss mit der Frontier Group aufgelöst.

FACEBOOK

macht offenbar Ernst mit dem Vorhaben, die Bezahlung von Nachrichten auf der eigenen Plattform einzustellen. Die Facebook-Mutter Meta Platforms habe damit begonnen, US-Nachrichtenverlage darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Verträge über die Veröffentlichung ihrer Inhalte in den Facebook-Nachrichten nicht verlängern werden, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Laut einem Informanten betrifft die Entscheidung Verträge im Wert von über 100 Millionen US-Dollar.

MASTERCARD

Konsumfreudige Kunden haben Mastercard im zweiten Quartal eine Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Der Kreditkartenkonzern übertraf die Erwartungen der Analysten.

