Einem Medienbericht zufolge haben russische Hacker:innen das deutsche Stromnetz in großem Stil angegriffen. Ein Täter wurde nun festgenommen - und der hat offenbar Verbindungen zum russischen Geheimdienst. In einer umfassenden Spionageoperation sind über den Zeitraum mehrerer Jahre offenbar mehr als 150 Unternehmen in Deutschland von Cyberkriminellen angegriffen worden. Ganz besonders haben es die Hacker:innen auf die deutsche Strom- und Wasserversorgung abgesehen, wie der WDR und der BR via ...

Den vollständigen Artikel lesen ...