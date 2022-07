Am Mittwoch noch blickten die Börsianer recht positiv auf Meta und erwarteten schon fast freudig die Zahlen für das zweite Quartal. Nun liegen diese vor, doch für positive Überraschungen konnte die Facebook-Mutter leider nicht sorgen. Ganz im Gegenteil.Zwar gingen die Nutzerzahlen bei Facebook mal nicht in die Tiefe, ansonsten gab es aber so ziemlich keine Kennzahl bei Meta (US30303M1027), die so richtig überzeugen konnte. Besonders enttäuscht waren Beobachter darüber, dass es zum ersten Mal seit Börsengang einen Umsatzrückgang zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...