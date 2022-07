Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Digital Cooperation Organization (DCO), die globale Organisation, die sich für digitalen Wohlstand für alle einsetzt, hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das den Dialog und die Debatte über internationale Steuervorschläge für die digitale Wirtschaft fördern soll.Derzeit gibt es zwei wichtige Vorschläge, um die Probleme der digitalen Besteuerung anzugehen: BEPS 2.0 der OECD und ein zweiter Vorschlag des UN-Steuerausschusses. Der DCO hat nun ein Whitepaper veröffentlicht, in dem er diese Vorschläge zur digitalen Besteuerung überprüft und einen weiteren Dialog zu diesem Thema vorschlägt.DCO-Generalsekretärin Deemah AlYahya kommentierte: "Die digitale Wirtschaft hat ein schnelllebiges und wechselhaftes Geschäftsumfeld geschaffen, und es besteht Bedarf an neuen internationalen Steuerregeln, die Transparenz, Fairness und ein langfristiges, nachhaltiges Wirtschaftswachstum für alle gewährleisten können. Wir glauben, dass es Raum für breitere multilaterale Gespräche und eingehende Studien gibt, die dazu beitragen können, eine globale Steuerlösung zu formulieren, die für alle Nationen gerecht ist. Ein koordinierter globaler Ansatz zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft könnte den Ländern Vorteile in Form von ausländischen Direktinvestitionen, wirtschaftlicher Erholung und Armutsbekämpfung bringen."Manel Bondi, Direktor für digitale Steuern bei DCO und Autor des Whitepapers, fügte hinzu: "Für den Internationalen Rahmen der OECD (IF) ist die bisher geleistete Arbeit ein wichtiger und bemerkenswerter Schritt zur Neugestaltung des internationalen Steuersystems. Einige IF-Mitglieder, insbesondere Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMIC), äußerten sich jedoch sehr besorgt über die ihrer Meinung nach in die Vereinbarung eingebetteten Ungerechtigkeiten.""Was den UN-Vorschlag anbelangt, so wird er von einer großen Zahl von IF-Mitgliedern, den Entwicklungsländern, als ernsthafte Alternative zur OECD angesehen, da er besser an ihre Kapazitäten angepasst ist und ihren Interessen besser dient... und diese Position wird durch die Unterstützung des UN-Vorschlags durch den IWF und die Weltbank[i] aus der Sicht der Entwicklungsländer noch verstärkt. Die wichtigste Empfehlung des DCO für beide Arbeitsgruppen ist, die Debatte für alle Interessengruppen zu öffnen, um transparente Diskussionen auf dem Weg zu einem globalen Konsens zu ermöglichen", erklärte sie.Um den Dialog über die globale digitale Besteuerung voranzutreiben, wird die DCO mit der internationalen Steuergemeinschaft, den DCO-Mitgliedsstaaten und anderen Stakeholdern in Kontakt treten und zunächst ein Webinar veranstalten, um die im Whitepaper behandelten Themen zu diskutieren.Weitere Einzelheiten und Zugang zum vollständigen Whitepaper finden Sie unter: www.dcoinsights.com/digitaltaxation[i] 2020_1_19_WB staff comments on UN Article 12B_FINAL.pdf (https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-02/2020_1_19_WB%20staff%20comments%20on%20UN%20Article%2012B_FINAL.pdf)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867633/DCO_Whitepaper.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1867632/DCO_Logo.jpgPressekontakt:media@dco.org,+966544403769Original-Content von: The Digital Cooperation Organization (DCO), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164562/5284399