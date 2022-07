Microsoft wirft der in Wien ansässigen IT-Firma DSIRF vor, sogenannte Zero-Day-Lücken ausgenutzt zu haben, um Firmen in Europa und Mittelamerika zu hacken. Zum Einsatz sei dabei die von DSIRF entwickelte Spionagesoftware Subzero gekommen. Die Vorwürfe des Softwarekonzerns gegen die Wiener IT-Firma wiegen schwer: Microsoft zufolge soll DSIRF sogenannte Zero-Day-Lücken ausgenutzt haben, mit deren Hilfe Nutzer:innen der hauseigenen Schadsoftware Subzero Malware-Angriffe in Europa und Mittelamerika durchgeführt hätten. Zero-Day-Lücken sind Sicherheitslücken in Softwaresystemen, die deren Herstellern noch nicht bekannt sind - ...

