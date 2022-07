Bei den am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Zahlen für das zweite Jahresviertel konnte Amazon positiv überraschen. So wuchs das Unternehmen umsatzseitig mehr als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick für das dritte Quartal überzeugt. Die Aktie legt in einer ersten Reaktion nachbörslich über zehn Prozent zu.In der Spitze stieg die Amazon-Aktie nach Handelsschluss um 13 Prozent, da der Konzern - anders als der Großteil der anderen Technologie-Firmen - nicht hinter den Prognosen der Wall ...

