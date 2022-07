NEW YORK, July 29, 2022, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, gab heute bekannt, dass Mitglieder des Managementteams des Unternehmens an der 42. Annual Growth Conference der Canaccord Genuity teilnehmen werden. Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics, wird am Donnerstag, den 11. August 2022 um 9:30 Uhr Eastern Time an einer Podiumspräsentation teilnehmen. Gegenstand der Präsentation ist die Nutzung von Omics-basierten Daten und Analysen, um die Präzisionsmedizin auf die nächste Stufe zu bringen.



Die Aufzeichnung der Podiumspräsentation wird kurz nach Veranstaltungsende auf dem Konferenzportal für 14 Tage verfügbar sein.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis zur Therapie bessere Patientenergebnisse zu erzielen. Zu seinen Aktiva gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie proprietäre Prozesse, die einen industriellen Ansatz für die genomische Sequenzierung ermöglichen.