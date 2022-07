Ideale Lösungen für Anwendungen mit niedrigen Latenzzeiten, Datenverarbeitung und hyperkonvergente Infrastrukturen

Quanta Cloud Technology (QCT), ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für Rechenzentren, meldete heute die weltweit erste Validierung von Samsung PM1743 PCIe Gen5 SSDs in seinen neuen All-Flash-NVMe-Servern mit skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation. Die Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 4. Generation bieten eine beträchtliche Rechenleistung für herkömmliche Nutzungsfälle von Rechenzentren mit einzigartigen zweckbestimmten Workload-Optimierungen für moderne Edge-to-Cloud-Modelle. Diese Technologie-Updates in der zunehmenden Reihe von QuantaGrid-Servern von QCT ergänzen die Flash-Speicher von QCT mit hoher Bandbreite um weitere Leistungsmerkmale, denn die skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren der 4. Generation unterstützen führende branchenübliche Technologien, wie etwa DDR5, Intel Optane Persistent Memory und PCIe Gen5. Darüber hinaus bieten diese einzigartigen Lösungen die für moderne Rechenzentren erforderliche Flexibilität, darunter Anwendungen mit niedrigen Latenzzeiten bis hin zu Datenverarbeitung und hyperkonvergenten Infrastrukturen (HKI).

SVP GM of QCT, Mike Yang (left) and EVP of Samsung Electronics, Yongcheol Bae (right) announce collaboration to pioneer PCIe Gen5 SSD systems (Photo: Business Wire)