Die Fläche für den Bioanbau in Italien erreicht 2,1 Millionen ha, was einen neuen historischen Rekord markiert, wobei es in der letzten Dekade eine Verdopplung gab, angetrieben von dem Konsum der Italiener, die zunehmend nach natürlichen und landeseigenen Produkten suchen, insbesondere nach der COVID-Pandemie. Bildquelle: Shutterstock.com Das ergibt sich aus Coldirettis Analyse...

