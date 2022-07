Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Die Helvetica Immobilienfonds blicken auf ein starkes erstes Halbjahr zurück



29.07.2022 / 07:01



Medienmitteilung 29. Juli 2022 Medienmitteilung (PDF) Helvetica Swiss Living Fund Portfolio wächst um 43%

Seit Anfang Jahr wurde das Immobilienportfolio um 13 hochwertige Wohnliegenschaften im Gesamtwert von CHF 209 Millionen erweitert. Es umfasst per Ende Juni 2022 insgesamt 54 Liegenschaften mit 1'630 Wohnungen und einem Verkehrswert von CHF 715 Millionen. Weitere Informationen sind im aktuellen Factsheet zu finden. Helvetica Swiss Opportunity Fund erhöht den Vermietungsstand auf 97%

Das Portfolio konnte um drei Liegenschaften mit bonitätsstarken Mietern und langjährigen Mietverträgen mit einer gesamthaften Restlaufzeit von 8.5 Jahren erweitert werden. Das Ankaufsvolumen betrug rund CHF 48 Millionen. Der Vermietungsstand des Portfolios stieg auf hohe 97% bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von 6.8 Jahren. Weitere Informationen sind im aktuellen Factsheet zu finden. Ausblick

Die aktuelle Marktentwicklung wird von der Fondsleitung genau verfolgt, wobei von einer erneuten Zinserhöhung der SNB im Herbst auszugehen ist. Weitere Zinsschritte sind nicht auszuschliessen. Die Fondsleitung berücksichtigt diese Entwicklungen bereits in ihrer heutigen Geschäftsaktivität. Aufgrund robuster Schweizer Wirtschaftsdaten, anhaltend hoher Migration, sinkender Bautätigkeit sowie einer nachhaltig hohen Inflation erwartet die Fondsleitung eine stabile Wertentwicklung des Portfolios. Im Helvetica Swiss Living Fund liegt der Fokus auf vollvermieteten, hochwertigen Wohnliegenschaften an Lagen mit guter ÖV-Anbindung und moderaten Mietzinsen. Im Helvetica Swiss Opportunity Fund liegt der Fokus auf vollvermieteten Spezialimmobilien wie Produktions-, Logistik- und Lagerliegenschaften sowie Fachmärkten mit einer marktgerechten Rendite. Weitere Wachstumsschritte werden wie bisher kritisch angegangen und es wird nur zu marktgerechten Renditen investiert, um die Portfolio-Kennzahlen zu optimieren. Bei guten Marktbedingungen wird allenfalls eine weitere Kapitalerhöhung geprüft. Auch für das Geschäftsjahr 2022 ist voraussichtlich mit einer attraktiven Ausschüttung zu rechnen. Die detaillierten Halbjahresberichte werden am 24. August publiziert. Über Helvetica

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49527566; ISIN CH0495275668 Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43472505; ISIN CH0434725054 Disclaimer

