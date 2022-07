Freundschaften im Büro sind wichtig. Ein Office-BFF bringt uns nicht nur zum Lachen, sondern unterstützt auch in stressigen Phasen, kommentiert Andreas Weck. Ein Dank an diese wichtigen Menschen! Vor einigen Jahren hatte ich einen echten "Job from Hell". Es war ein unglaublich langweiliges Geschäftsfeld mit vielen Überstunden, hohem Druck durch Vorgesetzte und viel Missgunst zwischen Abteilungen. Ich habe diesen Job trotzdem lange gemacht - zum einen, weil ich für mein damaliges Alter ganz gut verdiente, zum anderen auch, weil es Konstantin und Jasmin gab, die im selben Boot saßen ...

