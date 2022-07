Der amerikanische Spielwarenhersteller Hasbro Inc. (ISIN: US4180561072, NASDAQ: HAS) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,70 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. November 2022 (Record date: 1. November 2022). Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet das Unternehmen 2,80 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 79,65 US-Dollar (Stand: 28. Juli ...

