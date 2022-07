Börsentag auf einen Blick Aktien: Weitere Kursgewinne erwartet DEUTSCHLAND: - WEITER KURSGEWINNE - Am Freitag zeichnen sich im Dax weitere Kursgewinne ab. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 13 370 Punkte. Nachdem er tags zuvor aus Wochensicht leicht ins Plus gedreht war, würde der Wochengewinn so auf knapp ein Prozent wachsen. Sein jüngstes Zwischenhoch seit Mitte Juni lag bei 13 ...

