Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA I

Apple hat in ihrem dritten Geschäftsquartal zwar einen elfprozentigen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, aber mehr iPhones verkauft als erwartet. Während Analysten einen Rückgang der iPhone-Verkäufe um 2,5 Prozent erwartet hatten, legten diese um 2,8 Prozent zu. Das iPhone ist der größte Umsatztreiber von Apple. Mit einem Konzernumsatz von 83 Milliarden US-Dollar - entsprechend einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum - übertraf Apple den auf 82,8 Milliarden Dollar lautenden Analystenkonsens leicht. Der Nettogewinn fiel auf 19,4 (Vorjahr: 21,7) Milliarden Dollar oder 1,20 (1,30) Dollar je Aktie. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einem Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 18,9 Milliarden Dollar bzw auf 1,16 (Vorjahr 1,30) Dollar je Aktie gerechnet.

TAGESTHEMA II

Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Joe Biden nach Angaben der chinesischen Staatsmedien erneut davor gewarnt, die Spannungen um Taiwan weiter anzuheizen. "Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen", sagte Xi laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei einem "offenen und tiefgründigen" virtuellen Treffen mit seinem US-Kollegen. "Ich hoffe, dass die US-Seite das richtig versteht". Biden betonte, an der Haltung der USA in der Taiwan-Frage habe sich nichts geändert. Der Videogipfel war das fünfte Gespräch der beiden Präsidenten seit Bidens Amtsantritt vor eineinhalb Jahren. Ungeachtet dessen hat sich das Misstrauen zwischen beiden Staaten weiter vertieft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H, Zürich

07:00 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q, Bilbao

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H, Charenton-le-Pont

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris

07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H, Paris

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1H, Würzburg

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul

07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1H, Baar

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H, Paris

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q, London

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1H, Edinburgh

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H, Madrid

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1H, Paris

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1H, Madrid

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H, Ingolstadt

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q, San Ramon

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q, Irving

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q, North Chicago

Im Laufe des Tages:

IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin

AT/Andritz AG, Ergebnis 2Q, Graz

DIVIDENDENABSCHLAG

Vantage Towers: 0,63 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Quartal: -0,2% gg Vq 07:30 Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/-3,4% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+5,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,5% gg Vj - DE 08:00 Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+29,6% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+30,6% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +40.000 gg Vm zuvor: +133.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,3% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj 1. Quartal: +3,8% gg Vj - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+5,4% gg Vj 1. Quartal: +0,2% gg Vq/+6,3% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli HVPI PROGNOSE: +10,5% gg Vj zuvor: +10,0% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+3,5% gg Vj 1. Quartal: +0,1% gg Vq/+6,2% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,0% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+8,0% gg Vj - EU 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+3,4% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+5,4% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+8,6% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj - US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,0 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 51,1 1. Umfrage: 51,1 zuvor: 50,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.358,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.102,25 +0,7% E-Mini-Future Nsdq-100 12.914,75 +1,4% Nikkei-225 27.750,15 -0,2% Schanghai-Composite 3.250,78 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 157,74% +19 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.282,11 +0,9% DAX-Future 13.350,00 +0,9% XDAX 13.356,34 +0,9% MDAX 26.824,51 +1,3% TecDAX 3.068,51 +1,0% EuroStoxx50 3.652,20 +1,2% Stoxx50 3.636,97 +0,7% Dow-Jones 32.529,63 +1,0% S&P-500-Index 4.072,43 +1,2% Nasdaq-Comp. 12.162,59 +1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,55% +197

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart leicht im Plus erwartet. Damit könnte eine ereignisreiche Woche mit der US-Notenbanksitzung und einer Unmenge an Unternehmenszahlen ein versöhnliches Ende finden. Nach einem Freitagsschluss bei 12.253 Punkten in der Vorwoche wird der DAX aktuell bei 13.362 Punkten gesehen, ein Plus von 80 Punkten gegenüber dem Vortag. Die Richtung geben dabei die US-Futures vor, die von den überzeugenden Geschäftszahlen von Apple und Amazon profitieren. In Europa stehen am Vormittag noch die Verbraucherpreise sowie das BIP auf der Agenda, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich ziehen dürften.

Rückblick: Fester - Sorgen über zu starke künftige Zinsschritte der US-Notenbank wurden durch ein schwaches US-BIP abgemildert. In ganz Europa waren konjunkturnahe Branchen wie Bau, Rohstoffe und Automobilbau gesucht. Dazu gab es eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten. Die Daten zur deutschen Inflation belasteten nicht nachhaltig. Die Hoffnung, die Teuerung könnte ihren Höhepunkt erreicht haben, hielt. Beim französischen Versicherer Scor (-18,6%) sprach die Citigroup von einem signifikanten Verfehlen der Erwartungen. Gut kamen die Geschäftszahlen von Stellantis (+4,9%) an. Die Aktien der Windanlagen-Hersteller Nordex (+14,2%) und Vestas (+15,8%) profitierten von der Hoffnung auf hohe Investitionen im Zuge des geplanten US-Klimapakets. Im Chip-Sektor hatte STMicro (+3,7%) starke Geschäftszahlen vorgelegt, auch der Umsatzausblick wurde erhöht. Nestle gaben nach ihren Quartalsdaten 0,4 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Fresenius Medical Care brachen nach der Gewinnwarnung des Dialysedienstleisters um 14,4 Prozent ein, die Aktien der Mutter Fresenius verloren über 8 Prozent. Bei Airbus (-2,9%) waren die Quartalszahlen durchwachsen ausgefallen. Negativ wurde die Senkung der angepeilten Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen aufgenommen. Gut kamen die Geschäftszahlen von VW (+3,7%) und Traton (+3,2%) an. Auch bei Linde (+2,2%), Aixtron (+1,1%) und Wacker Chemie (+10,3%) ging es dank starker Geschäftszahlen und Ausblicke nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Umsatz berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es sei querbeet und in beide Richtungen gehandelt worden.

USA - AKTIEN

