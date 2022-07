MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA I

Apple hat in ihrem dritten Geschäftsquartal zwar einen elfprozentigen Gewinnrückgang hinnehmen müssen, aber mehr iPhones verkauft als erwartet. Während Analysten einen Rückgang der iPhone-Verkäufe um 2,5 Prozent erwartet hatten, legten diese um 2,8 Prozent zu. Das iPhone ist der größte Umsatztreiber von Apple. Mit einem Konzernumsatz von 83 Milliarden US-Dollar - entsprechend einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum - übertraf Apple den auf 82,8 Milliarden Dollar lautenden Analystenkonsens leicht. Der Nettogewinn fiel auf 19,4 (Vorjahr: 21,7) Milliarden Dollar oder 1,20 (1,30) Dollar je Aktie. Analysten hatten dagegen im Mittel mit einem Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 18,9 Milliarden Dollar bzw auf 1,16 (Vorjahr 1,30) Dollar je Aktie gerechnet.

TAGESTHEMA II

Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Joe Biden nach Angaben der chinesischen Staatsmedien erneut davor gewarnt, die Spannungen um Taiwan weiter anzuheizen. "Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen", sagte Xi laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei einem "offenen und tiefgründigen" virtuellen Treffen mit seinem US-Kollegen. "Ich hoffe, dass die US-Seite das richtig versteht". Biden betonte, an der Haltung der USA in der Taiwan-Frage habe sich nichts geändert. Der Videogipfel war das fünfte Gespräch der beiden Präsidenten seit Bidens Amtsantritt vor eineinhalb Jahren. Ungeachtet dessen hat sich das Misstrauen zwischen beiden Staaten weiter vertieft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H, Zürich

07:00 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q, Bilbao

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H, Charenton-le-Pont

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris

07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H, Paris

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1H, Würzburg

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul

07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1H, Baar

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H, Paris

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q, London

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1H, Edinburgh

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H, Madrid

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1H, Paris

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1H, Madrid

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H, Ingolstadt

12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q, San Ramon

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q, Irving

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q, North Chicago

Im Laufe des Tages:

IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin

AT/Andritz AG, Ergebnis 2Q, Graz

DIVIDENDENABSCHLAG

Vantage Towers: 0,63 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Quartal: -0,2% gg Vq 07:30 Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/-3,4% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+5,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,5% gg Vj - DE 08:00 Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+29,6% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+30,6% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +40.000 gg Vm zuvor: +133.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,3% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj 1. Quartal: +3,8% gg Vj - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+5,4% gg Vj 1. Quartal: +0,2% gg Vq/+6,3% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli HVPI PROGNOSE: +10,5% gg Vj zuvor: +10,0% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+3,5% gg Vj 1. Quartal: +0,1% gg Vq/+6,2% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,0% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+8,0% gg Vj - EU 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+3,4% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+5,4% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+8,6% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj - US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,0 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 51,1 1. Umfrage: 51,1 zuvor: 50,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.358,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.102,25 +0,7% E-Mini-Future Nsdq-100 12.914,75 +1,4% Nikkei-225 27.750,15 -0,2% Schanghai-Composite 3.250,78 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 157,74% +19 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 13.282,11 +0,9% DAX-Future 13.350,00 +0,9% XDAX 13.356,34 +0,9% MDAX 26.824,51 +1,3% TecDAX 3.068,51 +1,0% EuroStoxx50 3.652,20 +1,2% Stoxx50 3.636,97 +0,7% Dow-Jones 32.529,63 +1,0% S&P-500-Index 4.072,43 +1,2% Nasdaq-Comp. 12.162,59 +1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,55% +197

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart leicht im Plus erwartet. Damit könnte eine ereignisreiche Woche mit der US-Notenbanksitzung und einer Unmenge an Unternehmenszahlen ein versöhnliches Ende finden. Nach einem Freitagsschluss bei 12.253 Punkten in der Vorwoche wird der DAX aktuell bei 13.362 Punkten gesehen, ein Plus von 80 Punkten gegenüber dem Vortag. Die Richtung geben dabei die US-Futures vor, die von den überzeugenden Geschäftszahlen von Apple und Amazon profitieren. In Europa stehen am Vormittag noch die Verbraucherpreise sowie das BIP auf der Agenda, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich ziehen dürften.

Rückblick: Fester - Sorgen über zu starke künftige Zinsschritte der US-Notenbank wurden durch ein schwaches US-BIP abgemildert. In ganz Europa waren konjunkturnahe Branchen wie Bau, Rohstoffe und Automobilbau gesucht. Dazu gab es eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten. Die Daten zur deutschen Inflation belasteten nicht nachhaltig. Die Hoffnung, die Teuerung könnte ihren Höhepunkt erreicht haben, hielt. Beim französischen Versicherer Scor (-18,6%) sprach die Citigroup von einem signifikanten Verfehlen der Erwartungen. Gut kamen die Geschäftszahlen von Stellantis (+4,9%) an. Die Aktien der Windanlagen-Hersteller Nordex (+14,2%) und Vestas (+15,8%) profitierten von der Hoffnung auf hohe Investitionen im Zuge des geplanten US-Klimapakets. Im Chip-Sektor hatte STMicro (+3,7%) starke Geschäftszahlen vorgelegt, auch der Umsatzausblick wurde erhöht. Nestle gaben nach ihren Quartalsdaten 0,4 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Fresenius Medical Care brachen nach der Gewinnwarnung des Dialysedienstleisters um 14,4 Prozent ein, die Aktien der Mutter Fresenius verloren über 8 Prozent. Bei Airbus (-2,9%) waren die Quartalszahlen durchwachsen ausgefallen. Negativ wurde die Senkung der angepeilten Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen aufgenommen. Gut kamen die Geschäftszahlen von VW (+3,7%) und Traton (+3,2%) an. Auch bei Linde (+2,2%), Aixtron (+1,1%) und Wacker Chemie (+10,3%) ging es dank starker Geschäftszahlen und Ausblicke nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Umsatz berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Es sei querbeet und in beide Richtungen gehandelt worden.

USA - AKTIEN

Fester - Unerwartet schwache Wirtschaftsdaten befeuerten zwar Konjunktursorgen, weckten jedoch Hoffnungen, dass die US-Notenbank das Tempo ihre Zinserhöhungen drosseln könnte. Honeywell (+3,7%) hatte zwar einen Gewinnrückgang vermeldet, gleichwohl aber mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Auch Merck & Co (-1,5%) und Pfizer (-2,5%) hatten die Erwartungen übertroffen. Allerdings gab es Befürchtungen, dass die Gewinne der Pharmahersteller unter Druck geraten könnten, falls die staatliche Krankenversicherung für Ältere oder Behinderte Medicare die Genehmigung erhielte, die Medikamentenpreise mit den Herstellern selbst auszuhandeln. Mastercard (+2,7%) meldete einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Die hohe Inflation mindere die Konsumausgaben bislang nicht, berichtete die Kreditkartengesellschaft. Meta (-5,2%) meldete erstmals überhaupt einen Umsatzrückgang auf Jahressicht; der Gewinn sackte deutlich ab. Auch der Ausblick enttäuschte. Qualcomm (-4,5%) hatte ebenfalls einen eher verhaltenen Ausblick gegeben, allerdings den Gewinn im zurückliegenden Quartal überraschend deutlich gesteigert. Ford (+6,1%) meldete einen unerwartet kräftigen Anstieg von Umsatz und Gewinn.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,87 -14,9 3,02 214,1 5 Jahre 2,69 -15,1 2,84 143,3 7 Jahre 2,70 -14,6 2,84 125,6 10 Jahre 2,67 -12,1 2,79 115,8 30 Jahre 3,01 -5,5 3,07 111,2

Der als sicherer Hafen geltende Anleihemarkt erfuhr wegen der schwachen Konjunkturdaten regen Zulauf, was sich in sinkenden Renditen niederschlug. Händler sprachen von Rezessionsängsten.

Der Dollar gibt im asiatisch geprägten Geschäft nach, der Dollarindex verliert 0,4 Prozent. Die steigenden US-Aktienfutures werden als Zeichen einer zunehmenden Risikoneigung interpretiert, die den Dollar belastet. Gleichzeitig führen Anleger allzu falkenhafte Spekulationen zur US-Geldpolitik weiter herunter, so Devisenanalystin Sophia Ng von MUFG. Auch das nage am Dollarkurs.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0126 +0,2% 1,0195 1,0126 -10,2% EUR/JPY 138,32 -0,5% 136,94 138,32 +4,1% EUR/CHF 0,9753 -0,1% 1,0470 0,9753 -6,3% EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8372 0,8421 -0,3% USD/JPY 136,60 -0,7% 134,33 136,60 +15,9% GBP/USD 1,2024 +0,1% 1,2177 1,2024 -9,9% USD/CNH 6,7691 +0,1% 6,7450 6,7691 +6,2% Bitcoin BTC/USD 20.837,45 +0,2% 23.930,16 20.837,45 -48,2%

Der Dollar gab noch etwas ab nach dem Rücksetzer, den er nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank verzeichnet hatte. Die ING-Analysten sehen den Dollar, wenn auch mit höherer Volatilität, auf dem Weg nach oben, weil er nun empfindlicher auf Wirtschaftsdaten reagiere. Eine weltweite Konjunkturschwäche und geopolitische Risiken dürften den Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten stützen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,71 96,42 +0,3% 0,29 +35,2% Brent/ICE 107,04 107,14 -0,1% -0,10 +42,9%

Uneinheitlich tendierte der Ölpreis. Während die internationl gehandelte Sorte Brent etwas zulegte, lag die US-Sorte WTI leicht im Minus. Von einem volatilen Geschäft inmitten neuer Rezessionssorgen berichteten Händler.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.761,33 1.755,80 +0,3% +5,53 -3,7% Silber (Spot) 20,09 20,00 +0,5% +0,09 -13,8% Platin (Spot) 894,01 891,74 +0,3% +2,27 -7,9% Kupfer-Future 3,50 3,48 +0,6% +0,02 -21,3% YTD zu Vortag

Der Goldpreis legte zu, gestützt von der Hoffnung einer verhalteneren Gangart bei den Zinserhöhungen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHE LUFTHANSA

Nach dem Flughafenchaos der vergangenen Wochen macht die Lufthansa Reisenden Hoffnung auf ein geregeltes Flugprogramm im verbleibenden Sommer. "In diesem Sommer können 99 Prozent aller Lufthansa Group-Ferienflüge und 95 Prozent des gesamten Flugprogramms stattfinden", sagte der Leiter des Lufthansa-Drehkreuzes München, Stefan Kreuzpaintner.

FUCHS PETROLUB

Der Schmierstoffhersteller hat im ersten Halbjahr den Umsatz gesteigert, wegen höherer Kosten aber weniger verdient. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 16 Prozent auf 1,640 Milliarden Euro. Das Wachstum war dabei vor allem preis- und währungsbedingt. Das operative Ergebnis (EBIT) sank um 6 Prozent auf 180 Millionen Euro. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,629 Milliarden Euro gerechnet und einem EBIT von 179 Millionen Euro. Nach Steuern wurden 129 Millionen Euro verdient und damit 5 Prozent weniger als im Vorjahr. Hier hatten die Analysten-Schätzungen bei 128 Millionen Euro gelegen.

HELLA

Der Autozulieferer verkauft seinen 33,33-prozentigen Anteil am Gemeinschaftsunternehmen HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH an den Mitgesellschafter Plastic Omnium. Hella erhält dafür 290 Millionen Euro.

SILTRONIC

hat nach signifikanten Steigerungen bei Umsatz und Gewinnen im zweiten Quartal die Umsatzprognosen für das Gesamtjahr angehoben. Der operative Gewinn (EBITDA) stieg im zweiten Quartal um 36 Prozent auf 147 Millionen Euro. Die Marge verbesserte sich auf 33,2 von 31,7 Prozent. Nach Steuern verbesserte sich der Gewinn auf 91,1 (Vorjahr 64) Millionen Euro bzw. je Aktie auf 2,66 (1,83) Euro. Der Umsatz stieg um ein Drittel auf 442,2 Millionen Euro. Alle Ergebnisse lagen über den Erwartungen des Analystenkonsens.

BNP PARIBAS

hat im zweiten Quartal mehr verdient, was auf Ertragssteigerungen in allen Geschäftsbereichen zurückzuführen ist, da das Unternehmen von höheren Nettozinserträgen und Gebühren profitierte. Der französische Kreditgeber steigerte sein Nettogewinn auf 3,18 Milliarden Euro von 2,91 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Erträge beliefen sich auf 12,78 Milliarden Euro, ein Plus von 8,5 Prozent.

CAIXABANK

ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, da die größte inländische Bank Spaniens höhere Gebühren- und Provisionserträge erzielte, die den Rückgang der Nettozinserträge ausglichen. Der Kreditgeber meldete einen Nettogewinn von 866 Millionen Euro verglichen mit einem Verlust von 605 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn lag über den Erwartungen der Analysten, die einen Gewinn von 615 Millionen Euro erwartet hatten.

ENEL

hat seine Jahresprognose trotz eines leichten Gewinnrückgangs im ersten Halbjahr bekräftigt. Das bereinigte EBITDA sank auf 8,3 (Vorjahr: 8,44) Milliarden Euro.Dieser Rückgang sei zum Teil auf die Dürre zurückzuführen, die die Stromerzeugung aus Wasserkraft reduziert habe. Dank höherer Energiepreise und Absatzmengen machte der Umsatz dagegen einen Sprung auf 67,26 von 36,29 Milliarden Euro.

ENEL

trennt sich von seinem Übertragungsgeschäft in Chile. Wie der Konzern mitteilte, verkauft er die börsennotierte Tochtergesellschaft für 1,35 Milliarden US-Dollar an Inversiones Grupo Saesa Ltda, Chiles zweitgrößten Stromnetzbetreiber.

CAPGEMINI

hat im ersten Halbjahr Marktanteile gewonnen und ihren Umsatz deutlich gesteigert. Der französische Beratungs- und Technologiekonzern erhöhte seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten um 22,7 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn stieg um ein Viertel auf 1,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente Capgemini 667 Millionen Euro, 50 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

L'OREAL

hat den Umsatz im ersten Halbjahr auf vergleichbarer Basis um 13 Prozent auf 18,37 Milliarden Euro gesteigert, wobei das zweite Quartal 9,3 Milliarden Euro beisteuerte. Analysten hatten für das erste Halbjahr lediglich Erlöse von 17,73 Milliarden Euro veranschlagt. Unterm Strich verdiente L'Oreal 3,22 (Vorjahr: 2,36) Milliarden Euro. Das Unternehmen kündigte ferner den Rückkauf von bis zu 2 Millionen Aktien im Wert von maximal 500 Millionen Euro an.

STANDARD CHARTERED

Der Gewinn ist im zweiten Quartal dank höherer Zinserträge um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen und die Bank hat ein neues Aktienrückkaufprogramm von 500 Millionen US-Dollar angekündigt. Die Bank wies für das zweite Quartal einen bereinigten Vorsteuergewinn von 1,32 Milliarden Dollar aus. Das Betriebsergebnis stieg um 6,5 Prozent auf 3,93 Milliarden Dollar. Der Nettozinsertrag stieg um 8,2 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar, während die Nettozinsmarge um 0,13 Prozentpunkte auf 1,35 Prozent zunahm.

VIVENDI

hat im zweiten Quartal seinen Umsatz auf 2,5 (Vorjahr: 2,3) Milliarden Euro gesteigert. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, erwägt es den Verkauf seines Buchverlagsgeschäfts Editis, um mit Blick auf die geplante Übernahme der Lagardere SA Probleme mit den Kartellwächtern zu vermeiden.

AMAZON

Der US-Online-Händler hat im zweiten Quartal 2022 das zweite Quartal in Folge rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich stand ein Verlust von 2 Milliarden US-Dollar bzw 20 Cent je Aktie. Vor einem Jahr hatte Amazon netto noch 7,8 Milliarden Dollar bzw 76 Cent je Aktie verdient. Der Umsatz wuchs um 7 Prozent auf 121,2 Milliarden Dollar und damit im gleichen Tempo wie im Auftaktquartal, als Amazon das schwächste Wachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten auswies.

INTEL

Der US-Halbleiterhersteller hat nach deutlichen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr eingedampft. Die Erlöse fielen im Berichtsquartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 15,3 Milliarden US-Dollar, und verfehlten damit die Konsensschätzung von 18,07 Milliarden Dollar. Unterm Strich schrieb Intel einen Quartalsverlust von 454 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr noch ein Nettogewinn von 5,75 Milliarden Dollar zu Buche gestanden hatte. Bereinigt ergab sich ein Gewinn von 0,29 (Vorjahr 1,36) Dollar je Aktie.

