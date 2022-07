Tokio (ots/PRNewswire) -Am 26. Juli, im Vorfeld der zehnten Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NPT), die am 1. August im UN-Hauptquartier in New York beginnt, rief der Präsident von Soka Gakkai International (SGI), Daisaku Ikeda, die fünf Atomwaffenstaaten dazu auf, zu erklären, dass sie in einem Konflikt niemals als erste Atomwaffen einsetzen werden: das Prinzip des "No First Use".Heute ist das Risiko, dass Atomwaffen eingesetzt werden, so hoch wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Ikeda, der sich seit über 60 Jahren leidenschaftlich für die Abschaffung der Atomwaffen einsetzt, fordert die fünf Atomwaffenstaaten im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags - die Vereinigten Staaten, Russland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und China - auf, die gemeinsame Erklärung ihrer Staats- und Regierungschefs vom 3. Januar 2022, dass "ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf", durch eine Politik des No First Use mit Leben zu erfüllen.Er schlägt vor, die folgenden Punkte in das Schlussdokument der Überprüfungskonferenz aufzunehmen:- Die fünf Kernwaffenstaaten verpflichten sich, weiterhin an ihrer gemeinsamen Erklärung vom Januar festzuhalten und unverzüglich Maßnahmen zur Verringerung der von Kernwaffen ausgehenden Risiken im Einklang mit ihren Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung gemäß Artikel VI zu ergreifen.- Die fünf Kernwaffenstaaten sollen sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt und mit höchster Priorität zum Grundsatz des Verzichts auf den Ersteinsatz bekennen.- Um der in der gemeinsamen Erklärung enthaltenen Aussage, dass "keine unserer Atomwaffen gegeneinander oder gegen einen anderen Staat gerichtet ist", konkrete Gestalt zu verleihen, sollte das Prinzip des No First Use als Sicherheitspolitik aller Staaten, die über Atomwaffen verfügen, sowie der von Atomwaffen abhängigen Staaten universalisiert werden.Ikeda mahnt: "Wir müssen uns daran erinnern, dass es nie das Ziel des NVV war, die ständige nukleare Bedrohung und Konfrontation als unvermeidliches Schicksal der Menschheit zu etablieren." Er fordert dazu auf, von den Hibakusha der Welt zu lernen - den Opfern der Bombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki und der Atomwaffentests -, die darauf bestehen, dass niemand auf der Welt das erleiden sollte, was sie erlitten haben.Ikeda argumentiert, dass die Verpflichtung zum No First Use auch Ressourcen freisetzen würde, um die Menschen vor gemeinsamen Bedrohungen wie der Covid-19-Pandemie und dem Klimawandel zu schützen.Am 4. August, während der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag, wird die SGI zusammen mit anderen gleichgesinnten Organisationen eine Nebenveranstaltung zur Förderung von No First Use durchführen.Lesen Sie die vollständige Erklärung:https://sgi-peace.org/resources/2022-statement-calling-for-no-first-useDaisaku Ikeda (1928 - ) ist ein buddhistischer Philosoph, Autor und Präsident der Soka Gakkai International (SGI), einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Frieden, Kultur und Bildung einsetzt und seit 1983 beratenden Status beim ECOSOC der Vereinten Nationen hat. Seit 1983 hat Ikeda jedes Jahr Friedensvorschläge verfasst, die konkrete Lösungsansätze für die komplexen globalen Probleme der Menschheit bieten, wobei die Notwendigkeit der Abschaffung von Atomwaffen im Mittelpunkt steht.www.daisakuikeda.organderson@soka.jpKontakt:Joan AndersonInternational Office of Public InformationSoka Gakkai+81-80-5957-4711anderson@soka.jpOriginal-Content von: Soka Gakkai International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55991/5284457