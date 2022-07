The following instruments on XETRA do have their first trading 29.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.07.2022Aktien1 CA92872C1059 Voltage Metals Corp.Anleihen1 XS2511301322 The Toronto-Dominion Bank2 DE000NLB3YV7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 DE000NLB3YP9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 XS2511309903 The Toronto-Dominion Bank5 XS1803070520 Kunzhi Ltd.6 DE000NWB0AR8 NRW.BANK7 XS1728038818 Tsinghua Unic Ltd.8 US14040HCV50 Capital One Financial Corp.9 DE000HLB7531 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB75W1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB2UW3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB75X9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB75S9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB75R1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB75Q3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale