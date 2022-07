BMW bietet künftig eine Sitzheizung für monatlich 17 Euro an - und das ist erst der Anfang. Denn auf der Suche nach neuen Einnahmequellen setzen immer mehr Autohersteller auf ein Abo-Modell für Sonderausstattung. Es ist durchaus bemerkenswert, für wie viel Aufruhr ein Thema sorgen kann, das zwar schon seit Jahren präsent ist, aber für viele offenbar nicht greifbar war. So kann man beispielsweise beim Porsche Taycan schon seit jeher Features wie den Intelligent Range Manager oder die Servolenkung Plus nachträglich über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...